Nach nur zwei Folgen – „Sommerhaus der Stars“-Paar bricht ab

Die neue Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ ist in vollem Gange. RTL zeigt die erste Folge am 16. September im TV-Programm. Echte Trash-Fans haben den Auftakt dank RTL+-Abo bereits gesehen und freuen sich an besagtem Tag auf die zweite Episode.

Und die hat es in sich! Neben einem nervenaufreibendem Spiel geht es für die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten in die erste Nominierung. Danach schmeißt ein Paar nach nur drei Tagen das Handtuch.

Freiwilliger Exit im „Sommerhaus der Stars“

Nachdem Hanka Rackwitz mit einigen Mitstreitern aneinandergeraten ist, verlässt sie gemeinsam mit ihrem Partner freiwillig die Show. Was war geschehen? Ein handfester Streit mit TV-Star Tommy Pedroni und der Vorwurf von Jennifer Degenhart, dass sie andere Kandidaten „betatschen“ würde, waren der 56-Jährigen zu viel.

+++ auch interessant für dich: Erste „Sommerhaus der Stars“-Szenen aufgetaucht: Ich finde es nur noch traurig +++

„Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen“, sagt Hanka in der Sendung. Weiter noch: „Soll ich dastehen als jemand, der Menschen betatscht? Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt, ich konnte niemanden berühren.“ Kurz darauf machen sie und ihr Partner sich in der Dunkelheit aus dem Staub.

Gegenüber „Bild“ erklärt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nach ihrem Exit: „Trash-TV ist nicht der richtige Ort für so ein Thema wie Zwangsstörungen. Das musste ich auf die harte Tour erfahren.“

+++ Vorschau zu „Sommerhaus der Stars“ sorgt für Diskussionen – „Was für ein Fiebertraum“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ihre Teilnahme an der RTL-Show bereut sie im Nachgang aber nicht, wie sie erklärt: „Im Gegenteil. Ich lerne daraus. Dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, sehe ich als Leistung. Ein Mensch wie ich, der so lange niemandem keine Nähe zulassen konnte, lebt mit so vielen Fremden auf engstem Raum. Das ist doch eine Leistung.“