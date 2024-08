„Sommerhaus der Stars“: RTL-Ankündigung sorgt für Verwirrung – „Euer Ernst?“

Endlich geht es wieder los! Das „Sommerhaus der Stars“ startet in eine neue Runde und lädt wieder in das Landhaus in Bocholt ein.

Die Kandidaten kämpfen erneut um den Titel und die letztendliche Gewinnsumme. Auf Instagram gibt RTL nun den Starttermin bekannt – und stellt viele Zuschauer damit vor ein großes Rätsel.

„Sommerhaus der Stars“: DAS sind die Termine

Wie im vergangenen Jahr gibt es einen Vorteil für alle Abonnenten von RTL+. Die neuen Folgen gibt es jeweils immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek. Auf Instagram gibt es nun eine Übersicht, wann und wo welche Folge gezeigt wird.

+++ RTL lässt „Sommerhaus“-Bombe platzen: ER bewirbt sich direkt +++

„Sieht wie die erste Sommerhaus-Challenge aus? Ist aber eigentlich ganz easy, versprochen. Wir starten schon am Dienstag, 10. September auf RTL+ und ab dem 17. September um 20.15 Uhr bei RTL im TV. Also Rotstift zücken und im Kalender markieren!“, steht in dem Beitrag. Trotz Erklärung haben zahlreiche Zuschauer noch einige Fragen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Sommerhaus der Stars“: Fans sind verwirrt

Ein Blick in die Kommentare mach schnell deutlich, dass unter den Fans große Verwirrung herrscht. Prompt richten sie ihre Fragen direkt an RTL:

„Ist am 19.11. was Besonderes, dass das Finale da nicht gezeigt wird?“

„Das Finale auf RTL Plus kommt am 12.11 und im Fernsehen erst am 26.11? 2 Wochen später? Warum das denn?“

„Wirklich zwei Monate? Und nur einmal die Woche? Euer Ernst?“

„Und was ist mit dem Wiedersehen? Kommt das extra oder ist das bei Folge 15 dabei?“

+++ „Sommerhaus der Stars“-Fluch hat wieder zugeschlagen! RTL-Stars geben Trennung bekannt +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.