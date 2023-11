„Sommerhaus der Stars“: Sorge um Gigi! Not-OP nach Horror-Boxkampf

Wer dachte, im „Sommerhaus der Stars“ ging es zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan hart her, der wurde beim „Famefighting“-Event am Samstag (4. November) eines Besseren belehrt.

Der Boxkampf zwischen den beiden „Sommerhaus der Stars“-Streithähnen setzte dem Gerangel in der RTL-Reality-Show die Krone auf, gerade „Dschungelcamp“-Star Gigi Birofio musste viel einstecken. Kontrahent Can hatte ihm nach nur drei Runden die Nase blutig geschlagen, der 24-Jährige musste sich dem Verlobten von Walentina Doronina im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen geben.

Wie heftig es den Italiener wirklich erwischt hatte, wird jetzt erst klar. Gigi musste am Dienstag (7. November) operiert werden.

„Sommerhaus der Stars“: „Gigi, wir müssen eine Not-OP machen“

Während am Dienstag das große „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen der diesjährigen Staffel bei RTL in Köln gedreht wurde, glänzte Gigi laut „Bild“ mit Abwesenheit. Nun ist klar, warum der 24-Jährige nicht dabei war – er musste operiert werden!

Nach dem Box-Kampf mit Can Kaplan zeigt sich der Reality-Star mit einem dicken Pflaster auf der Nase, berichtet in seiner Instagram-Story: „Doktor hat geguckt und nach dem Gucken hat er gesagt: ‚Gigi, wir müssen eine Not-OP machen.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Der Italiener hatte schon eine Woche vor dem „Famefighting“-Kampf einen Nasenbruch erlitten, wollte aber trotzdem gegen seinen „Sommerhaus der Stars“-Feind Can antreten. Keine gute Idee, wie sich jetzt heraus stellte. „Mit der Nasenfraktur, die ich eh schon hatte, dann noch mit dem Kampf dazu… Deswegen musste ich jetzt die OP machen.“ Nach dem Eingriff durfte Gigi zunächst nicht nach Hause.

„Sommerhaus der Stars“: Wiedersehen ohne Gigi

Einen erneuten Schlagabtausch zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan sowie Walentina Doronina wird es also im Rahmen des „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen 2023 nicht geben. Gigis Freundin Dana war am Dienstagabend ebenfalls ohne Gigi in Köln unterwegs, wurde mit einigen „Sommerhaus“-Stars gesehen.

Mehr Themen:

Nachdem Gigi am Wochenende viel einstecken musste, hat er aber immerhin die Narkose vor der OP genossen, wie er in seiner Instagram-Story scherzt. „Es war wie so ein langer Traum. Ich war irgendwo in den Wolken, im Himmel, in meinem Traum.“