„Sommerhaus der Stars“-Eklat geht weiter – es trifft DIESE Reality-Show

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023 bietet noch viel mehr Trash, als RTL-Zuschauer von dem Format ohnehin gewohnt sind. Neben Streits zwischen den „Sommerhaus der Stars“-Paaren untereinander, geht es auch zwischen den einzelnen Kandidaten hoch her. Den Vogel schossen dabei Gigi Biofiro und Walentina Doronina ab – nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung flogen beide Reality-Stars samt Partner aus dem Trash-Haus (hier mehr dazu).

Doch nicht nur das „Sommerhaus der Stars“ soll unter der Fehde gelitten haben – auch aus einem anderen Format flogen Gigi und Walentina nun raus.

Nach „Sommerhaus der Stars“-Rauswurf – jetzt kommt noch mehr ans Licht

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer können es kaum noch erwarten, dass RTL endlich die fraglichen Szenen zwischen Walentina und Can und Gigi und Diana zeigt. Noch vor Ausstrahlungs-Beginn des berühmt-berüchtigten Formats ließ der Sender die Bombe platzen: „Während der Aufzeichnung des ,Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten.“

Was genau passiert ist – und, was genau gezeigt wird, erfahren „Sommerhaus“-Fans erst nächste Woche. Doch schon jetzt ist klar, dass der Beef für die Reality-Stars Walentina Doronina und Gigi Biofiro ernsthafte Karriere-Folgen hat. Die beiden sollten nämlich eigentlich an einem anderen Format teilnehmen, nur daraus wird jetzt nichts.

„Sommerhaus der Stars“: Walentina und Gigi fliegen aus Amazon-Show

Gegenüber „Bild“ berichtet Walentina, dass sie als Teilnehmerin der Amazon Prime Video-Show „The 50“ vorgesehen gewesen war. Die Kandidaten treten dabei in verschiedenen Spielen gegeneinander an, bis nur noch ein Gewinner übrig ist.

„Ich war für dieses neue Amazon-Format tatsächlich gebucht. Ich war auch schon in Paris vor Ort. Und dann ist mir zu Ohren gekommen, dass Gigi auch dabei ist. Da das ja nach dem ,Sommerhaus’-Dreh gewesen ist, habe ich mich ernsthaft gefragt: Wie kann das denn sein?“, so die 23-Jährige. Schließlich erhebt die Influencerin gegen den „Dschungelcamp“-Teilnehmer schwere Vorwürfe, ihrer Meinung nach habe er keine weitere TV-Plattform verdient. „Ich habe ein bisschen Geld verloren, ich habe vielleicht eine Sendezeit verloren, vielleicht den Gewinn. Aber ich stehe dazu.“

Als sie die Produktion auf Gigis Teilnahme ansprach, hatte das bittere Folgen: „Wir wurden dann tatsächlich aus dem Format genommen, bevor die Show wirklich angefangen hat.“ Eine Amazon-Sprecher hält sich auf Nachfrage bedeckt, kündigt lediglich an: „Prime Video wird 2024 die Reality-Show ‚The 50‘ mit fünfzig der größten Reality-Stars Deutschlands zeigen. Die Aufnahmen fanden dieses Jahr in Frankreich statt. Bislang hat Prime Video noch keine Teilnehmer bekannt gegeben.“