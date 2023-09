„Sommerhaus der Stars“: Streit eskaliert völlig – RTL muss eingreifen

Lautstarke Auseinandersetzungen, wüste Beleidigungen und bittere Tränen: Die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ streiten sich in der aktuellen Staffel oft wie nie. Vor allem die Streithähne Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan suchen immer wieder die Konfrontation mit den restlichen Teilnehmern.

Von Anfang an haben die gebürtige Essenerin und ihr Verlobter ein ganz bestimmtes Paar im Visier: Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu. Denn wie es scheint, gab es weit vor dem Einzug in das „Sommerhaus der Stars“ schon Streit zwischen beiden Parteien. In der zweiten Folge eskaliert die Situation plötzlich. Der Sender muss eingreifen.

„Sommerhaus der Stars“: Streit ums Zähneputzen eskaliert

Alles begann im Badezimmer, wo sich Aleks Petrovic die Zähne geputzt hat. Die Geräusche, die er beim Ausspucken von sich gegeben hat, passten dem Verlobten von Walentina Doronina überhaupt nicht. Kurzerhand macht er seinem Mitbewohner eine Ansage: „Das ist respektlos, hier rum zu rotzen.“

Die Antwort folgt zugleich: „Ich rotze im Bad, so oft ich will, Kleiner. Du bist ein Rotzlöffel.“ Wie so oft im Reality-TV wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht, sodass am Ende noch mehr Kandidaten auf den Zug aufspringen und sich einmischen. Die Eskalation im „Sommerhaus der Stars“ ist deshalb vorprogrammiert.

„Sommerhaus der Stars“: RTL muss eingreifen

Schnell schaukelt sich die Situation hoch. Plötzlich sind Ballermann-Star Tim Toupet und Reality-Star Maurice Dziwak auch mit von der Partie und brüllen lautstark herum. Am Ende bleibt dem Sender RTL keine andere Wahl, als einige Aussagen der Kandidaten zu piepen. Schließlich laufen die Folgen im Free-TV zur besten Sendezeit. Angesichts des Stress-Potenzials wird das wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es zu einer solchen Maßnahmen kommt.

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars“ ab dem 19. September 2023 um 20.15 Uhr im Free-TV. Die Folgen kann man allerdings eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ in der Mediathek streamen.