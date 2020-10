Aktualisiert: am 06.10.2020 um 07:40

„Sommerhaus der Stars“: Ekel-Geständnis – Lou pinkelte in Lishas Badewasser, mit entsetzlichen Folgen

Aus dem diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ ist man ja schon so einiges gewohnt, das weit über die normalen menschlichen Ekelgrenzen hinausgeht.

Da war Kubis Spuck-Attacke gegen Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold, die widerliche Häme gegen Mangolds Verflossene Eva, der, ob zu viel Alkohol-Konsums wirsch durch das „Sommerhaus der Stars“ torkelnde Andreas Robens.

„Sommerhaus der Stars“: Ekel-Geständnis in luftigen Höhen

Doch was in der aktuellen Folge auf dem Tisch beziehungsweise ins Badewasser kam, stellte alles Bisherige in den Schatten. Dabei war doch alles (für Sommerhaus-Verhältnisse) ganz entspannt losgegangen.

Das Youtube-Paar Lou und Lisha. Foto: TVNOW

Im Spiel „Lass mich nicht hängen“, sollten die Stars in luftigen Höhen, durch ihren Partner gesichert, nach Fragekarten greifen und diese möglichst richtig beantworten. Doch da kamen Dinge heraus, die einen nur erschaudern lassen können.

„Sommerhaus der Stars“: Kann es noch schlimmer werden? JA!

So wurde das Youtube-Pärchen Lisha und Lou gefragt, wie viel Prozent der Deutschen denn unter der Dusche urinieren würde. 35 oder 57 Prozent. Für die das Paar ganz klar: 57 Prozent.

Denn, so Lisha: „Ich pisse immer in die Dusche, sogar hier im Haus.“ Na lecker. Blöd nur, dass die Mehrheit der Deutschen wohl ein gewisses Reinlichkeitsbewusstsein hat, die richtige Antwort also 35 Prozent ist.

---------------------------

Das „Sommerhaus der Stars“: Die Kandidaten 2020

„Goodbye Deutschland“-Stars Andreas und Caroline Robens

„Bachelor“-Paar Andrej Mangold und Jennifer Lange

Sängerin Annemarie Eilfeld und Marketingexperte Tim Sandt

YouTube-Influencer-Paar Lisha und Lou

Reality-TV-Star Iris Klein und Sänger Peter Klein

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou und Fitness-Motivator Chris Broy

Hypnotiseur Martin Bolze und Designerin Michaela Scherer

It-Girl Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir

Schauspielerin Diana Herold und Ehemann Michael Tomaschautzki

----------------------------

„Ich pisse immer in die Schüssel“

Für die Youtuber eine glatte Lüge. „Ich pisse immer in die Schüssel“, schreit Lou. Und Lisha schmückt die wunderbaren Erzählungen noch mit einer privaten Anekdote aus. „Lou hat sogar ein Mal in die Badewanne gepisst und sich totgelacht, weil ich drinnen weiter gebadet habe.“

-------------------------

-----------------------

Mit unangenehmen Folgen. „Ich hatte so einen schlimmen Hautausschlag“, so Lisha.