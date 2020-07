„Sommerhaus der Stars“ 2020 abgedreht: RTL-Kandidaten erschüttert – „Irrenhaus!“, „geisteskrank“

Strahlend blauer Himmel, überall Palmen, Sonne satt: In diesem Jahr werden die mutigen „Sommerhaus der Stars“-Promis wohl weniger davon haben. Denn 2020 ist alles anders. Anstatt in einem Haus in Portugal leben die Kandidaten-Paare diesmal auf einem Anwesen mitten in Bocholt (NRW).

Abgedreht wurde die abgedrehte RTL-Reality-Show bereits. Und die ersten Pärchen haben nun schon ausgeplaudert, was die Zuschauer nach den Mega-Zoff-Folgen der vergangenen Staffel wieder erwarten können.

„Sommerhaus der Stars“ 2020: Kandidaten erschüttert

Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange sind immer noch glücklich. Foto: imago images / Oliver Langel

Bachelor-Auserwählte Jennifer Lange macht es spannend und verrät in ihrer Instastory zumindest schon mal: „Viel mehr kann ich da noch gar nicht zu sagen, außer dass es eine krasse, crazy Zeit war. Also wirklich ein Irrenhaus." Auch ihr Liebster Andrej Mangold hat seine ganz eigene Meinung zum „Sommerhaus der Stars“. Und die klingt nicht positiv: „Geisteskrank, psychopathisch, nicht von dieser Welt.“

Sie seien einfach froh, wieder heile zu Hause angekommen zu sein.

„Sommerhaus der Stars“: Mallorca-Auswanderer froh, es hinter sich zu haben

Mit ihnen in Bocholt war auch „Goddbye Deutschland“-Auswander-Paar Andreas und Caroline Robens. Die beiden Bodybuilder-Fans sind mittlerweile wieder auf dem Weg auf ihre Wahlheimat-Insel Mallorca – und halten sich etwas mehr zurück als das Bachelor-Duo. Aber so viel sei immerhin schon vorab verraten: „Das Sommerhaus war ein Abenteuer. Aber mehr werden wir hier nicht verraten. Jetzt freuen wir uns auf Mallorca“, so die beiden via Instagram.

Bislang punkteten die „Sommerhaus der Stars“-Folgen bei den RTL-Zuschauern allerdings stets mit Zickereien, Tränen-Dramen und sogar Anwalts-Ankündigungen. Bleibt also abzuwarten, warum genau es beim „Sommerhaus der Stars“ 2020 laut Andrej Mangold so dermaßen „geisteskrank“ und „psychopatisch“ war.

Das sind die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2020:

Die "Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40).

Der Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32).

Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).

Das YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31).

Der Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41).

Der Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53).

Die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48).

Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26)

