„Sommerhaus der Normalos“: Wird Staffel 2 nun gecancelt?

Wars das etwa schon? Es sieht ganz so aus, als würde das „Sommerhaus der Normalos“ nach nur einer Staffel schon wieder in der Versenkung verschwinden. Denn: Laut Insider-Infos soll es bislang keine Anzeichen für eine zweite Staffel geben. Nicht einen Kamerawagen, kein Cast, kein Dreh am bekannten Schauplatz in Bocholt. Nichts. Nada.

Das berichtet der beliebte Reality-Podcast „Blitzlichtgewitter“ in einer Instagram-Story. Angeblich hat sich sogar der Vermieter des berühmten Sommerhaus-Anwesens geäußert und dabei klargestellt: In diesem Jahr wurde kein Normalo-Projekt bei ihm umgesetzt. Und das, obwohl die erste Staffel im Frühjahr ein echter Überraschungshit war!

„Das Sommerhaus der Normalos“: Fans müssen aufhorchen

Der große Reiz: Statt überdrehter Promi-Exzesse gab’s echte Emotionen, rohe Konflikte und herrlich normale Pärchen, die sich beim Spielen, Streiten und Scheitern die Seele aus dem Leib schrien. Genau das, was das Sommerhaus schon immer ausmachte. Nur ohne B-Promi-Gehabe.

Doch jetzt das große Rätselraten: War das Format nur ein einmaliges Experiment? Oder bastelt RTL still und heimlich an einem neuen Konzept? Ein RTL-Sprecher hat gegenüber „InTouch“ inzwischen bestätigt: Ja, es wird eine Fortsetzung geben! Wann und wie genau, bleibt allerdings geheim. Das Warten geht also weiter.

Die „Normalos“ haben sich ihren Platz im Trash-Olymp mehr als verdient.

