„Sommerhaus der Normalos“: Erster Trailer macht Fans sprachlos – „Ich bin geschockt“

Acht Paare, ein Haus in Bocholt und der Kampf um die Gewinnsumme: Das kannten die RTL-Zuschauer bislang nur vom „Sommerhaus der Stars“. Doch schon bald gibt es frischen Wind auf dem Bauernhof in Barlo. In der Spin-Off-Serie „Sommerhaus der Normalos“ treten Paare an, die keinen Promistatus haben.

Nachdem die Vorstellung der diesjährigen Kandidaten schon hohe Wellen auf Social Media geschlagen hat (wir berichteten), folgt nun der nächste Paukenschlag der RTL-Sendung. Der erste Trailer vom „Sommerhaus der Normalos“ bringt einige Zuschauer jetzt schon völlig aus der Fassung.

„Sommerhaus der Normalos“ zeigt erste Szenen

Anders als bei den prominenten Teilnehmern geht es bei den „Normalos“ um die Gewinnsumme von 25.000 Euro statt wie sonst 50.000 Euro. Ansonsten ist alles gleich: Das Haus, die Anzahl der Paare, sogar zahlreiche Spiele sind originalgetreu. Und nicht nur das.

Die Vorschau zeigt: Die neuen Paare werden genau das weitermachen, wo die Promis aufgehört haben. Egal ob bei den Spielen, den berühmt-berüchtigten Nominierungen oder im Haus selbst: Es wird emotional, tränenreich und vor allem ganz schön laut. Szenen, die gemischte Gefühle bei den Fans auslösen.

„Sommerhaus der Normalos“: Zuschauer werden deutlich

Während sich zahlreiche Zuschauer auf die bevorstehende Staffel freuen und dem Start ungeduldig entgegenfiebern, haben andere nach dem Trailer eher keine Lust mehr zu schauen:

„Normal ist da nichts. Wenn’s wieder so schlimm wird wie mit Alessia und Co, na dann gute Nacht. Der Reality-Nachwuchs bewirbt sich. Jeder weiß mittlerweile, wie’s läuft.“

„Wie kann man sich wegen 25.000 Euro so selbst verkaufen? Sorry, aber das ist doch armselig. Meine Ehre und mein Partner sollten mir mehr wert sein als das Geld.“

„Ich bin geschockt. Ich wusste, warum ich mich nicht mit meinem Partner bewerben wollte.“

RTL zeigt die insgesamt acht Folgen von „Das Sommerhaus der Normalos“ ab Montag, 24. Februar im TV-Programm. Wöchentlich gibt es auch eine neue Folge im Stream auf RTL+.