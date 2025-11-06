Aus seinem Mund drang roter Schaum: Warum starb Rudolph Moshammer?

Das schillernde Bild des Modedesigners Rudolph Moshammers zerbrach auf radikale Weise, als Details zu seinem Tod an die Öffentlichkeit drangen. Im Rolls-Royce soll er nachts in zwielichtige Viertel gefahren sein – auf der Suche nach Sex gegen Geld.

Welche eventuell auch gefährliche Gesellschaft man sich mit derartigen Aktionen hereinholt, das wisse man nie, so auch der Ermittler Jens Liedhegener. Er ist einer der ersten am Tatort gewesen und hat mit „SoKo Schlager“ exklusiv über die Nacht gesprochen, in der „Mosi“ verstarb.

Ermittler spricht über den Tod von Rudolph Moshammer

Er sagt: „Wir wussten natürlich, Herr Moshammer liegt im ersten Stock. Wir haben uns dann auch gleich die Wendeltreppe hochbegeben. Wo man um die Kurve kam, bei der Wendeltreppe, da sah man schon die Beine. Man hat die Beine liegen sehen.“

Jede Hilfe ist zu spät, der exzentrische Modedesigner ist tot. Er wurde erwürgt, aus seinem Mund drang roter Schaum. In der näheren Umgebung lag eine Porno-DVD, der berühmte Hund Daisy war im Schlafzimmer eingesperrt.

Moshammer hatte eine gefährliche Angewohnheit. Er fuhr nachts durch die Stadt, auf der Suche nach anonymem Sex für Geld. Meist „orientalische“ Männer – so Liedhegener – wurden von ihm aufgegabelt und für Geld intim.

Warum musste Mosi sterben?

Einer davon, Herish A., soll den damals 64-Jährigen schließlich getötet haben. Aus Habgier? Wut? – dieser Frage geht „SoKo Schlager“ in einem „krassen Fall“ tiefer auf den Grund.

