Sky: Gratis „The Last of Us“-Folge auf YouTube – deutsche Fans gehen trotzdem leer aus

Die neue Endzeit-Serie „The Last of Us“ ist derzeit in aller Munde. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Videospiel, das bereits im Jahr 2013 erschienen ist. Hierzulande bekommt man die HBO-Produktion allerdings nur als Sky-Kunde zu sehen. Oder etwa doch nicht?

Zum Start von „The Last of Us“ haben Sky und HBO dafür gesorgt, dass die allererste Folge auch kostenlos verfügbar ist. Als Appetitanreger haben Interessierte nun die Möglichkeit, den ersten Teil ganz einfach über YouTube zu streamen. Für Nutzer in Deutschland gibt es jedoch einen Haken.

Sky und HBO veröffentlichen „The Last of Us“-Folge kostenlos bei YouTube

Allein die erste Folge der neuen HBO-Serie „The Last of Us“ zählt bereits über 18 Millionen Zuschauer. Sowohl Videospiel-Fans als auch Serienjunkies haben sich seit Monaten auf den Start der Produktion gefreut. Inhaltlich geht es um eine tödliche Pilzinfektion, die die Menschheit heimsucht und Infizierte in aggressive Zombies verwandelt.

Wer sich davon überzeugen möchte, warum die Serie besser als „The Walking Dead“ sein soll und warum sie gerade sämtliche Streaming-Charts dominiert, wird bei YouTube fündig. Nach dem riesigen Ansturm auf die ersten Folgen haben Sky und HBO entschlossen, den ersten Teil für alle gratis zugänglich zu machen. Damit sind jedoch ausschließlich Nutzer aus den USA und dem Vereinigten Königreich gemeint.

Kein Sky-Kunde? So kommst du trotzdem an die gratis Episode

Wer sich die Testmöglichkeit dennoch nicht entgehen lassen möchte und kein Interesse an einem längerfristigen Sky-Abo hat, kann auf sogenannte VPN-Zugänge zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein virtuelles privates Kommunikationsnetz, mit dem sich Zensuren und Inhaltssperren wie die bei YouTube umgehen lassen. Alternativ gibt es auch den Proxy-Server, ein virtueller Computer mit einer eigenen IP-Adresse, der ähnlich funktioniert.

Mithilfe der Tools kann man sich beispielsweise eine US-amerikanische IP-Adresse vergeben lassen, sodass man beim Aufrufen der YouTube-Website nicht wie gewohnt auf der deutschen, sondern der amerikanischen Plattform landet und so auch Zugriff auf deren Inhalte hat. VPN-Zugänge tragen zudem zum Schutz persönlicher Daten bei. Wer also beim Online-Shopping oder Online-Banking die verschlüsselte und anonymisierte Verbindung nutzt, ist weniger anfällig für Hacker.

Alle Folgen von „The Last of Us“ findest du seit dem 16. Januar bei WOW ehemals Sky Ticket, der Film- und Serien-Mediathek von Sky.