Sky erlebt Rechte-Albtraum – jetzt müssen deutsche Zuschauer zittern

Pay-TV-Riese Sky ist in Deutschland bekannt für seine Sportübertragungen. Die Samstagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und alle Spiele der 2. Liga überträgt der Sender exklusiv – und auch bei anderen Sportarten wie Formel 1 oder Tennis ist Sky für viele Fans die erste Wahl.

Doch auch für Film- und Serien-Fans hat Sky einiges zu bieten. Kino-Blockbuster erscheinen fürs Heimkino meist zuerst bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst „Wow“ – und auch US-Erfolgsserien aus dem Hause HBO, wie „Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „The Last of Us“ oder (ganz neu:) „The Penguin,“ gibt es aufgrund eines Kooperations-Vertrags exklusiv bei Sky.

Doch genau hier brodelt es nun gewaltig – denn Sky befürchtet einen wahren Rechte-Albtraum, der auch für deutsche Zuschauer große Folgen hätte.

Sky mitten im Rechte-Dschungel

Serien-Produzent HBO ist Teil von „Warner Bros. Discovery“, denen auch das gleichnamige Hollywood-Filmstudio „Warner Bros.“ gehört. In den USA hat HBO sogar einen eigenen Streamingdienst: „Max“. Der ist in Deutschland aber noch nicht verfügbar – stattdessen ist hierzulande bisher Sky der erste Ansprechpartner. Der Pay-TV-Sender hat einen Vertrag mit Warner und darf HBO-Inhalte, die in den USA bei „Max“ laufen, hierzulande im Sky-Programm und On-Demand anbieten.

Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Warner und HBO bekommen Geld von Sky – und Sky bekommt zahlende Abo-Kunden, die sich „Game of Thrones“ und Co. anschauen dürfen. Doch dieses Modell könnte nun bröckeln.

„Harry Potter“-Serie kommt

Denn HBO arbeitet gerade am nächsten Mega-Projekt: eine Serien-Adaption von „Harry Potter“. Die Kult-Romane von J.K. Rowling, die Warner bereits erfolgreich fürs Kino verfilmte, sollen nun mit einem komplett neuen Cast als Event-Serie umgesetzt werden – mit mindestens sieben Staffeln (eine pro Buch). 2026 oder 2027 sollen die ersten Folgen erscheinen.

Eine Blockbuster-Serie, von der sich HBO viele Zuschauer erhofft – und auch Sky will natürlich an dem Erfolg teilhaben. Doch offenbar ist alles andere als sicher, ob der Pay-TV-Sender die Rechte überhaupt bekommt. Daher ging Sky einen drastischen Schritt – und klagte vor dem US-Bezirksgericht in New York gegen Warner und HBO.

Bald keine HBO-Serien mehr bei Sky?

Die Anklage: Warner hätte Sky das Recht auf Teilhabe an der Harry-Potter-Serie „dreist verweigert“ zitiert das Portal „ScreenDailyNews.com“. Zudem soll Warner in den vergangenen Jahren weniger hochwertige Serien an Sky geliefert haben, als vertraglich vereinbart gewesen sei.

Hinter der Klage steckt ein saftiger Vorwurf. Sky vermutet, dass Warner bis zur Potter-Premiere seinen „Max“-Streamingdienst auf weitere Länder ausrollen will – und dort dann neue, zahlende Kunden mit seinem Publikumsmagnet „Harry Potter“ anlocken möchte. Zuschauer, die sonst bei Sky für die Serie bezahlt hätten. Der Pay-TV-Sender rechnet mit Verlusten in Höhe von „Hunderten Millionen Dollar“.

Warner selbst reagierte gelassen auf die Klage, bezeichnet sie als „unbegründet“. Stattdessen zeige die Situation nur deutlich, wie abhängig Sky von den hochwertigen HBO-Inhalten sei, damit ihr eigenes Geschäft rentabel bleibe.

Allerdings teilte Warner in diesem Zusammenhang auch mit, dass die Verträge zwischen HBO und Sky Ende 2025 auslaufen. Nicht unwahrscheinlich, dass dann „Max“ auch in Deutschland an den Start geht. Serien-Fans hierzulande, die für HBO-Serien ein Sky-Abo abgeschlossen haben, müssten dann einen ganz neuen Streamingdienst abonnieren – nicht nur, um „Harry Potter“ zu sehen, sondern auch, um künftige Staffeln von „House of the Dragon“ oder „The Last of Us“ schauen zu können.