Sky: Darauf haben die Kunden gewartet – im Dezember geht’s los

Beinahe ein Jahr mussten Sky-Abonnenten auf neue Infos warten. Jetzt ist es endlich so weit. Der Pay-TV-Riese lässt die Katze aus dem Sack. Das Startdatum für den Streaming-Anbieter „Paramount+“ auf der Sky-Plattform steht endlich.

Damit wartet auf Kunden ein weiterer Haufen an zusätzlichen Inhalten aus der Unterhaltungsbranche. Noch in diesem Jahr hat das Warten ein Ende. Wie der genau Plan aussieht, erfährst du hier.

Sky setzt auf Unterhaltung

Über die Jahre hat Sky auf dem (Sport-)Rechte-Markt einige bitte Verluste hinnehmen müssen. Die Champions League ist ganz weg, die Bundesliga liegt in Teilen bei DAZN. Wie also die Kunden bei Laune halten?

Für Abhilfe sollte ein Deal im Unterhaltungsbereich schaffen. Das Unternehmen versucht sämtliche Anbieter auf seiner Plattform zu vereinen, damit Kunden alles direkt über „SkyQ“ gucken können, was sie wollen.

Kooperation wird finalisiert

Und so kündigte man im vergangenen November an, dass man den Streamingdienst „Paramount+“ in sein Programm einbinden werde. Nach dieser Ankündigung folgte lange nichts. Doch jetzt hat Sky es bekanntgegeben: Ab dem 8. Dezember werden die Inhalte in Deutschland und Österreich verfügbar sein.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch Streaming über App an

Der Streamingdienst steht allen Abonnenten des Cinema-Pakets kostenlos zur Verfügung. Empfangbar wird er über den SkyQ-Receiver sein. „Paramount+“ ist die Streamingplattform von „Paramount Golbal“.

Sky: Diese Highlights gibt es zu sehen

Worauf man sich in Zukunft also freuen darf, macht das Unternehmen auch deutlich. Zum Inventar von „Paramount+“ gehören unter anderem Filme wie „Top Gun: Maverick“ oder die Science-Fiction-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“.

Zudem kündigt man auch gleich die erste lokal produzierte Serie an. „Der Scheich“ soll ab dem 22. Dezember laufen. Darin geht es um einen Familienvater der durch Lügen zu einem milliardenschweren Scheich wird und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.