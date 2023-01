Sky: Gerüchte um Verkauf- jetzt herrscht bittere Gewissheit

Bei diesem Deal schauen alle Abonnenten in Deutschland ganz genau zu. Seit Ende Oktober ist bekannt, dass Eigentümer Comcast seine Tochter Sky Deutschland verkaufen will. Eine Nachricht, die nicht weniger als ein Beben auslöste.

Seitdem steht die Frage im Raum, wer sich Sky hierzulande unter den Nagel reißt. Kandidaten gab es einige. Alles sah danach aus, als würde ein Deal schnell verkündet werden. Doch mittlerweile herrscht bittere Gewissheit.

Sky-Verkauf angeblich noch in diesem Jahr

Das Medienmagazin „DWDL“ im Dezember des vergangenen Jahren von einem sich anbahnenden Verkauf berichtet. Dort war zu lesen, dass schon bald Klarheit herrschen könnte. Demnach seien die Verhandlungen mit einem neuen Eigentümer in den vorausgegangenen Wochen schnell vorangeschritten.

Mehr noch: Man befinde sich sogar schon auf der Zielgeraden. Bereits seit einigen Monaten hätten Gespräche stattgefunden – also noch bevor das Verkaufs-Vorhaben Comcasts überhaupt öffentlich wurde. Noch vor dem Ende des Jahres 2022 hätte der Verkauf von Sky Deutschland abgewickelt sein sollen.

Wer übernimmt den Pay-TV-Riesen?

Eine Spur führte zu Ralph Dommermuth. Dieser ist Gründer und Mehrheitsaktionär von United Internet und könnte „nach einem Verkauf mit seinem Unternehmen zum künftigen Gesellschafterkreis des deutschen Pay-TV-Unternehmens gehören“, berichtete „DWDL“ damals.

Doch daraus wurde nichts. Wie man mittlerweile weiß, ist Sky auch zu Beginn des Jahres 2023 noch immer Teil von Comcast. Zudem ist auch United Internet als Käufer vom Tisch. Die Verkaufssumme sei letztlich zu hoch gewesen.

Sky kämpft mit Problemen

Fakt ist: Sky hat in Deutschland mit so manchem Problem zu kämpfen. Hierzulande hing das Geschäft von den Programm-Abos ab. Besonders lukrativ waren seit Jahren die Rechte an Sportübertragungen – doch die Konkurrenz wird immer größer.

So musste man sich immer öfter DAZN geschlagen geben, das viele Rechte wie die Champions League für sich gewann. Auch die Bundesliga ist schon längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Sky darf mittlerweile nur noch die Samstagsspiele übertragen.