„Sissi“-Komparsin enthüllt: So war die Arbeit mit Romy Schneider wirklich

In den letzten Tagen flimmerte „Sissi“ wieder über die Mattscheiben in Deutschland. Denn ein Weihnachten ohne die Geschichte der jungen Kaiserin ist für viele wie ein Fest ohne Geschenke. Doch wie lief der Dreh der Kult-Reihe mit Romy Schneider wirklich ab?

Seit Jahrzehnten begeistert „Sissi“ die Herzen ihrer Fans: Anlässlich des 65. Jubiläums hat die Berliner Morgenpost eine Sonder-Edition rund um die Liebes-Geschichte der historischen Kaiserin Elisabeth herausgebracht. In dem Magazin „Sissi - das Magazin zum 65. Jubiläum des Filmklassikers“ kommen auch echte Zeitzeugen zu Wort.

„Sissi“: Komparsin erzählt – so war es mit der legendären Romy Schneider am Set

Eine Schauspielerin erzählt, wie es damals in den 1950er Jahren am Set mit der berühmten „Sissi“-Darstellerin Romy Schneider war. Johanna Dolezal (78) war damals 12 oder 13 Jahre alt, als der erste Film gedreht wurde. Im Interview mit dem Magazin packt sie aus, was sie am Set erlebte.

Dolezal ist über eine Nachbarin zum Film gekommen. Immer wenn Statisten gebraucht wurden, wurden Kinder aus Wien zusammengetrommelt und ans Filmset gebracht. „Ich weiß noch gut, wie die Szene gedreht wurde, als Romy Schneider beim ersten „Sissi“-Film zum Schluss vom Schiff herunterkommt. Am Donauufer war das, gleich nach der Reichsbrücke, glaube ich.“

Verträumt erzählt die 78-Jährige weiter: „Romy Schneider ist die Treppe heruntergekommen mit ihrem Gefolge, alle wunderschön gekleidet. Wir haben gejubelt, gewunken und geklatscht. Ich habe Blumen überreicht, dann musste ich noch einen Knicks machen.“

Johanna Dolezal (78) war als kleines Mädchen Komparsin bei den „Sissi“-Filmen. Foto: Berliner Morgenpost

Als sie gefragt wird, was sie von den Schauspielern in der Historien-Trilogie gehalten hat, plaudert Dolezal drauf los: „Manche waren sehr nett zu uns Kindern, hin und wieder haben sie uns auch Schokolade zugesteckt. Der Josef Meinrad [Anm.d.Red.: spielte den Oberst Böckl] war sehr freundlich, daran erinnere ich mich noch.“

Und wie wirkte die berühmte Romy Schneider auf die kleine Komparsin? „Die war sehr, sehr schlank damals. Und klein ist sie mir auch vorgekommen. Die war wirklich nicht groß“, gesteht sie rückblickend und fügt hinzu: „Ich hab sie damals eigentlich auch gar nicht als Frau gesehen, sie war ein Kind für mich - wie eine ältere Schwester.“

Das war Romy Schneider:

Romy Schneider wurde am 23. September 1938 in Wien geboren

Sie war eine deutsch-französische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Ihr bürgerlicher Name lautet Rosemarie Magdalena Albach

Schon früh begann sie ihre Schauspiel-Karriere

Der Durchbruch gelang ihr international mit der „Sissi-Trilogie“ (1955-1957)

Romy Schneider starb am 29. Mai 1982 in Paris

