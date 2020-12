„Sissi“ begeistert im Fernsehen Millionen – DAS wusstest du sicher noch nicht über die schöne Kaiserin

Sissi und Franz - das wohl beliebteste Paar einer fiktionalen Liebes-Geschichte nach „Romeo und Julia“ feiert sein Bühnenjubiläum. Pünktlich zu Weihnachten, wenn in den deutschen Wohnzimmern wieder die Sissi-Klassiker über die Bildschirme flimmern, hat die Berliner Morgenpost die Sonderausgabe „Sissi - das Magazin zum 65. Jubiläum des Filmklassikers“ herausgebracht.

1955 wurde der erste Film mit dem Titel „Sissi - Mädchenjahre einer Kaiserin“ in Wien herausgebracht. Die Trilogie-Verfilmung mit Romy Schneider (Sissi) und Karlheinz Böhm (Franz) in den Hauptrollen gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Rund 20 bis 25 Millionen Zuschauer folgten bislang gebannt dem Schicksal der jungen Kaiserin Elisabeth. Jetzt können alle eingefleischten Sissi-Fans auf 100 Seiten der Sonder-Edition in Erinnerung schwelgen.

Die Berliner Morgenpost hat unter anderem spannendes Material aus den Archiven gesammelt, zeigt die wohl schönste Liebes-Szene aus dem Original-Drehbuch und hat mit einer Zeitzeugin gesprochen, die in allen drei Filmen als Komparsin mitspielte und das ein oder andere Detail über Romy Schneider verrät.

Doch es gibt auch einige Dinge, die sogar allen langjährigen Sissi-Fans noch neu sein dürften. Denn die Kaiserin Elisabeth Amalie Eugenie, besser bekannt als Kaiserin Elisabeth oder unter ihrem Spitznamen „Sissi“, wollte beispielsweise nicht, dass sie auf öffentlichen Bildern oder Gemäldern alterte. Als sie die Altersgrenze von 30 Jahren überschritt, durften keine Fotos mehr von ihr gemacht werden. Auch zeigte sie sich nicht mehr oft in der Öffentlichkeit, um den Eindruck einer jungen schönen Kaiserin nicht zu verfälschen.

Sissi - Kaiserin Elisabeth:

Kaiserin Elisabeth wurde als Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern am 24. Dezember 1837 in München geboren

Mit 16 Jahren heiratete sie ihren Cosuin Franz Joseph I.

1854 wurde sie Kaiserin von Österreich, 1867 auch Königin von Ungarn

Sie wurde auch Sisi genannt

Ernst Marischka verfilmte 1955 den Roman von

Es gibt drei Sissi-Filme: „Sissi - Mädchenjahre einer Kaiserin“, „Sissi - die junge Kaiserin“ und „Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Schauspielerin Romy Schneider spielte die Rolle der Sissi

Ihr Gemahl Kaiser Franz-Joseph I. (1830 bis 1916) hingegen durfte den natürlichen Alterungsprozess durchmachen. Sissis Portrait blieb jenes einer jungen 30-jährigen Kaiserin. Sie ließ es dann geringfügig retuschieren. Die Berliner Morgenpost nennt sie daher liebevoll die „Urmutter des Photoshoppens“.

Kaiser Sissi: Geheimnisse gelüftet

Was viele sicher auch nicht wissen: Sissi hatte eine Vorliebe für Veilchen. Sie pflückte sie und kaute lange darauf herum. Warum sie das getan hat? Es ist nicht unbekannt, dass sich Kaiserin Elisabeth vor ihrem Attentat in Genf in schlechter körperlicher Verfassung befand. Sie trieb exzessiv Sport - Reiten und Wandern gehörten zu ihren Leidenschaften - aber die junge österreichische Kaiserin galt auch als dürr und ausgezehrt. Sie habe an Mundgeruch gelitten, was auf die Essstörung Bulimie hindeutete. Mit den Veilchen wollte sie den Geruch übertünchen.

Ihr Ehegatte Franz Joseph I. bestieg 1848 als Nachfolger von Ferdinand I. den Thron und reagierte über die österreichisch-Ungarische Monarchie. Welche Reichtümer und andere Dekadenzen sich Sissi noch gönnte und wie es um ihre Liebschaften stand, erfährst du in der Sonder-Edition der Berliner Morgenpost.