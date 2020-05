„Sing meinen Song“ (Vox): Wer ist eigentlich Ilse de Lange?

Am Dienstagabend geht es endlich wieder los! „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ geht bei Vox in eine neue Staffel. Mit dabei sind in diesem Jahr diese Promis:

Michael Patrick Kelly als Gastgeber

Ilse de Lange, niederländische Sängerin

Jan Plewka, Frontmann von Selig

Lea, Singer-Songwriterin

Max Giesinger, Sänger

MoTrip, Rapper

Nico Santos, Sänger

Sing meinen Song startet in die siebte Staffel. Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Sing meinen Song (Vox): Wer ist Ilse de Lange?

Den ein oder anderen Musiker sieht man häufiger im deutschen Fernsehen – doch es sind auch weniger bekannte Namen bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ (Vox) dabei. Eine von ihnen ist Ilse de Lange.

Die Sängerin ist vor allem in ihrem Heimatland, den Niederlanden, bekannt. Ihren Durchbruch feierte die heute 42-Jährige dort im Jahr 1998 mit ihrem Countrymusik-Debütalbum „World of Hurt“.

Ilse de Lange beim „Eurovision Song Contest“

2014 wurde sie einem internationalen Publikum bekannt, als sie für die Niederlande beim „Eurovision Song Contest“ in Kopenhagen antrat. Mit 238 Punkten schaffte sie es auf Platz zwei und musste sich nur Conchita Wurst geschlagen geben.

Neben Johannes Oerding, Katie Melua, Jennifer Weist, Philipp Poisel, Ray Cooper und Toney Carey trat sie 2017 beim MTV-Unplugged-Konzert von Peter Maffay auf.

Ilse de Lange bei „Sing meinen Song“

Im gleichen Jahr saß sie zum zweiten Mal infolge in der Jury des Castingshow „The Voice of Holland“. Mittlerweile hat die Sängerin neun Alben herausgebracht.

Ihre Songs werden nun in der siebten Staffel von den anderen Musikern performt. (cs)

Die siebte Staffel von „Sing meinen Song“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.