„Sing meinen Song“-Star Michael Patrick Kelly packt aus – „Sehr viel Fake“

View this post on Instagram

Love these people! So much love, so much fun, so deep. Ihr seid der Wahnsinn. No words. ❤️❤️❤️ THANK YOU @thisislealea @janplewka_official @motrip @ilsedelangemusic @maxgiesinger @nicosantosofficial & @groschton #Groschs11!!!🙏🏻 Was ein unvergesslicher Abend. MPK #Unnormal #NietNormal #SingMeinenSong #SMS2020 #FriendsRFamily #MichaelPatrickKelly