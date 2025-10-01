Neuer Simpsons-Film: Die Macher mussten es JETZT tun

Die Überraschung war riesig. Am Dienstag (30. September 2025) tauchte auf Instagram eine Nachricht auf, auf die Millionen Fans weltweit sehnsüchtig gewartet hatten. Es wird einen zweiten Kinofilm der „Simpsons“ geben. Am 23. Juli 2027 kommt der Film in die Kinos. Nicht ganz zwanzig Jahre nach dem ersten Film, dessen Weltpremiere am 25. Juli 2007 in Großbritannien gefeiert wurde.

Warum nicht genau am 25. Juli, also zwanzig Jahre nach dem ersten? Das Datum hätte doch viel schöner ausgesehen? Dazu die Option mit dem Slogan „Zwanzig Jahre nach Teil 1“ zu werben. Vertan. Absicht? Zufall? Wohl eher Absicht.

Simpsons-Kinofilm kommt an einem ganz speziellen Datum

Doch warum? Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir einige Jahre zurückgehen. Genauer gesagt in das Jahr 2007. Dort startete am 23. September die 19. Staffel der gelben Kultfamilie. Und wie bis dato jede Episode begann auch Folge 401 mit einem Tafel-Witz.

++ Christoph Maria Herbst: „Stromberg weiß bis heute nicht, wie woke geschrieben wird“ ++

Eben jener wird nun auch unser Kinofilm-Rätsel lösen. So schreibt Bart Simpson: „I will not wait 20 years to make another movie.“ Also auf Deutsch: „Ich werde nicht zwanzig Jahre warten, um einen neuen Film zu machen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Na also. Einen besseren Zeitpunkt konnte es also kaum geben, um das Abenteuer der Simpsons auf der großen Leinwand fortzusetzen. Schließlich hielt man so das Versprechen, das man einst selbst gegeben hatte. Zudem könnte die Zeit wohl kaum besser sein. Die Möglichkeiten, die sich den Simpsons-Machern bieten, scheinen unerschöpflich.

Und so wird es spannend, mit welchem Inhalt die Serienschöpfer im Sommer übernächsten Jahres aufwarten werden. Die Fans jedenfalls können die Zeit bis dahin kaum noch aushalten. „Sie haben es endlich, endlich getan“, heißt es beispielsweise auf der Instagram-Seite der „Simpsons“. Während ein anderer scherzt: „Wir bekommen einen zweiten Simpsons-Film noch vor GTA 6.“