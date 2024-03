Simone Thomalla: Eindeutiges Zeichen kurz nach „Frühling“-Ausstrahlung

Die Quoten-Königin des ZDF hat wieder zugeschlagen. Kaum eine Abendreihe des Zweiten Deutschen Fernsehens ist so erfolgreich wie „Frühling“. Die Drama-Serie mit Simone Thomalla als Katja Baumann lockt regelmäßig Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Und auch die aktuelle Episode „Holla, die Waldfee“ sollte die Serie nicht einreißen lassen.

Sechs Millionen Menschen schalteten laut Informationen von „DWDL“ am Sonntagabend (10. März 2024) Simone Thomalla und den „Frühling“ ein. Ein starker Marktanteil von 19,8 Prozent im Gesamtpublikum. Ein deutliches Zeichen an den Sender: Es braucht eine weitere Staffel.

Simone Thomalla und „Frühling“ wieder mit starken Quoten

Damit kam die Serie zwar nicht an vorhergehende Bestmarken heran, konnte sich aber gegen eine starke Konkurrenz behaupten. So schaffte es der Thriller „Moonfall“, den RTL um 20.15 Uhr ins Rennen geschickt hatte, beispielsweise nur auf 7,4 Prozent Marktanteil. Oder in Zuschauern ausgedrückt: 2,01.

Stärker war dagegen im Gesamtpublikum der neue „Tatort“ mit Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser. 8,87 Millionen Männer und Frauen schalteten um 20.15 Uhr die ARD ein und wollten den neuen „Tatort: Dein Verlust“ sehen. Ein Prozentsatz von 29,2 Prozent.

Gut lief es für die Öffentlich-Rechtlichen auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. 1,47 Millionen, oder 20,6 Prozent der jungen Zuschauer wollten den „Tatort“ sehen. 0,71 Millionen, oder 10 Prozent dagegen die neue Folge „Frühling“. Ebenfalls in die Top-5 schaffte es die ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“. 1,11 Millionen Zuschauer bedeuteten 19,1 Prozent Marktanteil und damit Platz zwei um 20.15 Uhr.

Meistgesehene Sendung kurz vor der Primetime war laut „DWDL“ wieder einmal die „Tagesschau“. 7,22 Millionen schalteten im Gesamtpublikum ein, 1,41 Millionen bei den jungen Zuschauern.