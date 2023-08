Silvia Wollny: Traurige Bilder in der Türkei – „Wie ausgestorben“

Sie sind DIE Großfamilie, über die ganz Deutschland spricht: die Wollnys. Den Alltag der 13-köpfigen Familie können RTL2-Zuschauer seit 2011 in der Doku-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mitverfolgen und die Höhen und Tiefen des Familienalltags begleiten. Auch auf Instagram nimmt das Familienoberhaupt Sylvia Wollny die Fans der Serie mit durch ihr tägliches Leben. Mittlerweile eine halbe Million Menschen folgen der 58-Jährigen auf der Social-Media-Plattform.

Doch nun meldet sich Sylvia von ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei bei ihren Followern. Von der Sonne geblendet, spricht sie in die Handy-Kamera und begrüßt ihre Fans in Deutschland. Die Bilder, die sie dann einfängt, zeichnen jedoch ein trauriges Bild ab.

Sylvia Wollny: Keine Menschenseele in Sicht

Die Wasserbomben, mit denen die Enkelkinder gerade noch gespielt haben, schwimmen trostlos im Pool des von Sylvia bewohnten Hauses. Der Gebäudekomplex wirkt menschenleer, Sylvia bestätigt dies: „Hier ist alles wie ausgestorben!“ Das mag ein ungewöhnlicher Anblick für den Reality-Star sein, der regelmäßig 11 eigene Kinder und 17 Enkelkinder bespaßen darf. Lange wird sie ohne das bekannte Kindergeschrei jedoch nicht auskommen müssen, die Enkelkinder wurden lediglich zum Mittagsschlaf ins Innere des Hauses gebracht.

Auch Sylvia gibt Entwarnung und beruhigt ihre Fans mit den Worten: „Ein bisschen die Ruhe genießen!“ Der RTL2-Star scheint den Moment für sich voll und ganz zu genießen. Verständlich, denn gerade erst vor zwei Wochen hat Töchterchen Sarafina Wollny ihr drittes Kind namens Hope Angel Silvia zur Welt gebracht. Bis die kleine Hope mit den anderen Enkelkindern des Familienoberhaupts im Pool planschen kann, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern.

Einladung zur Selfie-Session

Doch Sylvia ist natürlich nicht ohne Grund in der Türkei. Am 10. Juni eröffnete sie eine eigene Boutique mit dem Namen „Die Wollnys“ in Ilica. Verkauft werden sollen Anziehsachen und Fan-Artikel der Großfamilie. Auch an diesem Tag währt die Ruhe jedoch nicht lang, Sylvia verkündet: „Ab 18 Uhr sind wir wieder im Laden. Wer gerne vorbeikommen möchte, ist herzlich willkommen. Zum Fotos machen oder ein bisschen quatschen.“ Wer Sylvia also einmal in Person erleben möchte, sollte den nächsten Urlaub in der Türkei verbringen. Über Besucher des neu eröffneten Ladens scheint sich der RTL2-Star immer zu freuen.