Familien-Zoff eskaliert! Silvia Wollny: „Meine Tochter spuckt uns ins Gesicht“

Seit Jahren kennen Fans Silvia Wollny (60) als knallharte, aber liebevolle Mutter von Deutschlands bekanntester TV-Großfamilie. Doch was jetzt zwischen ihr und Tochter Calantha (24) abgeht, ist selbst für Wollny-Verhältnisse heftig! Denn: Calantha erhebt öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihre eigene Mutter.

Sie behauptet, Silvia habe ihr die gemeinsame Tochter Cataleya (6) weggenommen. Jetzt spricht das RTL2-Familienoberhaupt zum ersten Mal exklusiv mit „Bild“ über den heftigen Streit. Silvia: „Sie spuckt uns ins Gesicht!“

Silvia Wollny spricht Klartext

Alles begann 2020: Calantha zog aus dem Familienhaus in Neuss aus, Cataleya blieb bei Oma Silvia und deren Lebensgefährten Harald. Kurze Zeit später adoptierten die beiden das kleine Mädchen mit Zustimmung des Jugendamts UND, laut Silvia, auch von Calantha selbst.

„Calantha hat gesagt, sie sei nicht bereit, Mutter zu sein“, sagt Silvia. Doch seit Monaten behauptet Calantha das Gegenteil. Sie spricht im Netz davon, keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter zu haben. Dabei macht sie Silvia schwere Vorwürfe.

„Ich bin als Mutter zutiefst verletzt“, so Silvia. „Ich habe immer versucht, ihr zu helfen.“ Silvia weiter: „Sie hatte immer die Gelegenheit, die Kleine zu sehen. Aber sie hat es nie getan. Sie hat Fotos erhalten und mit Cataleya telefoniert. Mein Kind hätte jederzeit zurückkommen können. Aber das wollte sie nie. Jetzt spuckt sie denjenigen, die ihr immer geholfen haben, ins Gesicht.“

Familien-Zoff bei den Wollnys eskaliert

Laut Silvia habe Calantha mittlerweile Leute um sich, die sie beeinflussen. Allen voran YouTuber Frank Battermann. Der soll sie angeblich angestachelt haben, öffentlich gegen ihre Familie zu schießen, um mehr Klicks zu bekommen. „Er hat ihr eingeredet, dass sie mich angreifen soll, weil dadurch die Klickzahlen hochgehen und sie Geld verdienen kann. Deshalb lügt sie schamlos über mich“, so Silvia.

Besonders bitter für die Wollny-Mama: Die Kleine leidet unter all dem. „Sie steht daneben, wenn die Leute mich beschimpfen, weil sie Calanthas Vorwürfe gehört oder gelesen haben.“ Bereut Silvia etwas? Ja! Diesen Satz: „Ich habe einmal gesagt: ,Calantha ist nicht mehr die Hornhaut unter meinen Füßen wert‘. Das bereue ich. Das war aus der Emotion heraus.“

Doch von ihrer Entscheidung, Cataleya aufzunehmen, weicht sie nicht ab: „Die Alternative wäre das Kinderheim gewesen. Ich wollte, dass sie ein sicheres Zuhause hat.“

Calantha selbst schweigt zu den Vorwürfen auf „Bild“-Anfrage. Auch Battermann weist alles von sich, verkauft aber weiterhin Wollny-Tassen in seinem Online-Shop.