Silvia Wollny nervlich am Ende: „Kriegen die ganze Zeit einen reingeknallt“

Schwere Zeit für Silvia Wollny! Die Elffach-Mutter hatte kürzlich keinen guten Tag, klagt ihren Fans auf Instagram ihr Leid.

Sie zeigte sich nervlich am Ende und hatte ein nervenaufreibendes Problem.

Silvia Wollny wendet sich verzweifelt an die Fans

In ihrer Instagram-Story meldet sich Silvia Wollny von Dreharbeiten auf einem Feld. „Ich bin dran am ziehen und will unbedingt nach Hause“, erzählt sie gereizt.

Silvia Wollny angespannt in ihrer Instagram-Story. Foto: Instagram Silvia Wollny

Denn die 55-Jährige sitzt auf heißen Kohlen, hat besondere Pläne für den Abend: „Ich will gleich Big Brother gucken, ich will Ikke weiterhin die Daumen drücken.“

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Wollnys liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny “

Das Problem: „Aber hier kriegen wir die ganze Zeit nur einen reingeknallt“, beschwert sie sich. Denn: „Da hinten ist ein Sportverein, und die lassen die ganze Zeit meine Musik laufen. Hört ihr?!“

Silvia Wollny: „Ich weiß, wovon ich spreche“

Die laute Musik ziehen die Dreharbeiten in die Länge, Silvia Wollny ist sichtlich angespannt. Trotzdem möchte sie weiter Ikke Hüftgold bei „Promi Big Brother“ unterstützen.

2018 hat Silvia Wollny selbst den Sieg bei „Promi Big Brother“ eingesackt. Foto: picture alliance/dpa

„Ikke, so werden wir dich auch bald feiern. Also, halt die paar Tage noch durch, ich weiß, wovon ich spreche“, gibt sie dem Ballermann-Star virtuell auf den Weg. Auch wenn er sie nicht hören und sehen könne: „Wir sitzen weiterhin vorm Fernseher und drücken dir und dem Werner die Daumen, dass ihr Zwei so weit wie möglich kommt.“

Einen besonderen Wunsch hat Silvia Wollny dann aber auch an ihre eigenen Fans: „Und drückt mir auch die Daumen, dass die bald die Lalala ausmachen“ – sodass der Reality-Star bald nach Hause vor den Fernseher kann. (kv)