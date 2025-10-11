Silvia Wollny meldet sich zu Wort – die Botschaft ist eindeutig

Mit der Dokuserie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ des Senders RTL2 unterhalten Silvia Wollny und ihre Familie ein Millionenpublikum. Und auch als Influencerin macht das Familienoberhaupt eine hervorragende Figur.

Stolze 522.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil der 60-Jährigen, auf dem sie Einblicke in ihren turbulenten Alltag gibt. Jetzt meldet sich der Reality-Star mit einem Update der besonderen Art bei seinen Fans.

Silvia Wollny lässt es sich gut gehen

Das neueste Foto, das Silvia Wollny jetzt auf ihrem Instagram-Profil teilt, spricht Bände. Die elffache Mutter sieht tiefenentspannt aus und genießt sonnige Stunden an einem Traumstrand. In einem gelben Bikini und mit reichlich Schmuck um den Hals hat es sich der Reality-Star an diesem schönen Fleckchen Erde bequem gemacht.

Verträumt schaut Silvia in die Richtung des Himmels. Im Hintergrund ist das Meer zu sehen, der Strandabschnitt wirkt menschenleer. Alles an dem Schnappschuss schreit: „Mir geht es super!“ Die Aufnahme kommentiert die 60-Jährige mit den Worten: „Sonne, Meer und das pure Leben genießen. Dankbar für all die schönen Momente, die das Leben schenkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und passt auf euch auf.“

Die Fans von Silvia Wollny freuen sich über das spontane Update des Fernsehstars. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise positive Kommentare wieder. Die Community des Familienoberhaupts schreibt:

„Alles Liebe und nur das Beste aus der Schweiz. Wir lieben und schätzen eure Familie sehr!“

„Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bleib so wie du bist!“

„Genieße das Leben, du hast es mehr als verdient!“

„Ich liebe deine Authentizität, denn du bist so wie du bist und hast dich in all den Jahren, die du nun schon in unseren Wohnzimmern bist, nie verstellt.“

Und auch Kommentare von Silvias Töchtern Estefania und Sarafina sind unter dem Foto zu finden. Estefania schwärmt: „Meine wunderschöne Mama. Ich liebe dich und du bist die Beste!“ Sarafina schreibt außerdem: „Mein absolutes Lieblingsbild. Liebe dich, Mama!“

Auf die Unterstützung ihrer Familie und ihrer Fans kann sich Silvia Wollny stets verlassen. Die Erholung am Sandstrand scheint der Reality-Star wirklich gebraucht zu haben.