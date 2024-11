Silvia Wollnys Abrechnung: „Ich bleibe standhaft“

Sie ist wohl einfach eine polarisierende Person: Silvia Wollny. Die TV-Mama von RTL Zwei schaffte es schon immer, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu spalten. Die einen, die sie mögen, und die anderen, die eher eine gewisse Abneigung verspüren, wenn die 59-Jährige ihre markante Stimme erhebt.

Zuletzt gab es jedoch vermehrt Kritik an Silvia Wollny. Vor allem als bekannt wurde, dass Calantha Wollny auf der Straße lebt, wurden die Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass Silvia Wollny in der Türkei lebe, ihre Tochter dagegen auf der Straße.

Silvia Wollny bricht ihr Schweigen

Nun meldet sich Silvia via Instagram. Und ihre Worte lesen sich fast wie eine Abrechnung. „Ich gehe meinen Weg, der Kompass bin ich. Eure Sensationsgier ist so unglaublich traurig, doch ich bleibe standhaft, das verspreche ich euch. Denn ich tue, was richtig ist, egal, ob es euch passt oder nicht“, so der RTL-Zwei-Star.

Und weiter: „Eure Unwahrheiten prallen an mir ab mein Weg, mein Wort, sie gehören zu mir. Kein Skandal wird mich je verbiegen, ich werde immer kämpfen. Die Öffentlichkeit sieht nur, was ihr ihnen zeigt, doch die Wahrheit liegt verborgen, unter all dem Streit. Die Welt will ein Spektakel, Drama um jeden Preis.“

Ihre Kinder stehen zu Silvia Wollny

Von ihren Kindern bekommt Silvia deutliche Zustimmung. „Du bist die beste Mama auf dieser Welt egal was andere sagen! Bleib immer so wie du bist. Wir lieben dich“, schreibt beispielsweise Estefania. Sarah-Jane ergänzt: „Du bist und bleibst die tollste Mama, die Leute haben keine Ahnung!“ Während Sarafina schreibt: „Wir lieben dich, Kämpferin.“

Die Fans jedoch sehen das etwas anders. „Ich würde mir einfach wünschen, dass Calantha Hilfe von euch bekommt und sie nicht mehr obdachlos ist“, heißt es beispielsweise in den Instagram-Kommentaren. Oder: „Sie ist dein Kind – hilf ihr!“