Silvia Wollny: Ausraster im Türkei-Urlaub – „Mich interessiert nicht, was ...“

Die Wollnys machen Urlaub in der Türkei! Doch statt die Sonne zu genießen, rastet Mutter Silvia Wollny aus.

Der Anlass: Kritik von den Followern der 55-Jährigen, weil sie trotz Corona-Krise in den Urlaub geflogen sind. Silvia Wollny reichts.

Silvia Wollny rastet im Türkei-Urlaub aus

Sie hält eine Wutrede, die sie bei Instagram postet. „Wir finden es ganz klasse hier“, beginnt sie noch ganz ruhig. Doch die Stimmung schlägt ganz schnell um. „Es gibt Menschen, die ihre Tastatur vergewaltigen, nur um beleidigend zu werden und einem Vorwürfe zu machen: 'Wie kann man nur', 'Ihr bekommt Quarantäne' - nein, bekommen wir nicht, weil wir am Flughafen einen Test machen, ganz einfach“, so die elffache Mutter.

Und weiter: „Wenn ihr doch so schlau seid, dann informiert euch doch erst mal bei der Botschaft und dann seht ihr, wie es wirklich ist.“

-----------

Das ist Silvia Wollny:

geboren am 5. Februar 1965 in Neuss

sie ist Reality-TV-Darstellerin

bekannt wurde sie durch ihre Großfamilie mit ihren elf Kinder

seit 2011 hat sie ihre eigene Sendung „Die Wollnys - eine schrecklich große Familie“

2018 gewann sie Promi Big Brother

-----------

+++ Die Wollnys: Darum wirst du SIE nie wieder in der Serie sehen +++

Silvia Wollny: Deutschland gefährlicher als Türkei

In der Türkei sei es viel weniger gefährlich als in Deutschland, argumentiert sie für ihren Urlaub. „Wenn ich da an die Nord- oder Ostsee gehe, dann ist das Meer komplett voll mit Touristen und man sieht, dass da die Infektionszahlen schon steigen.“

In der Türkei seien die Strände und das Meer hingegen leer, Urlauber seien nicht so „eingequetscht“.

----------

Mehr zu den Wollnys:

Die Wollnys: Sorgerechts-Zoff um Mama Silvia – „Versuchen, meine Familie kaputt zu machen“

Die Wollnys: Sarah-Jane hat spezielle Pläne – Mama Silvia: „Bist du eigentlich krank?“

Die Wollnys: Tochter von Silvia packt aus – „Schlimmste Mutter der Welt“

----------

Und: Im Gegensatz zu Deutschland achte man dort auf Hygienevorschirften. Vor einigen Wochen habe man bei den Discountern die Einkaufswägen beispielsweise noch desinfiziert bekommen. „Heute holst du den aus dem Ding raus, der Desinfizier-Apparat hängt überm Mülleimer - da ist doch gar nix mehr, nur noch diese komische Maskenpflicht“, poltert Silvia Wollny.

Silvia Wollny ist nicht zum Lachen zumute. Foto: imago images / Gartner

Ihre Schlussworte: „Deshalb Leute, hört auf. Mich interessiert nicht, was ihr da schreibt. Das geht mir an meiner Arschviolone vorbei. Wir genießen hier unseren Urlaub, aber nicht an der Nord- oder Ostsee, wo ich Angst haben muss, dass ich mit Corona nach Hause geh.“

+++ Die Wollnys: Schock-Beichte mitten in der Sendung – DAS sorgt für dicke Luft bei der Großfamilie +++

Na dann hoffen wir mal, dass Silvia Wollny ihren Türkei-Urlaub noch genießen kann, nachdem sie ihrem Ärger Luft machen konnte. (cs)