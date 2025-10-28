„Goodbye Deutschland“-Star: Hurrikan-Horror auf Jamaika – „Schiss ohne Ende“

Der gewaltige Hurrikan „Melissa“ ist auf die Insel Jamaika getroffen. Nach wie vor bestehe weiterhin Lebensgefahr, warnte das „NHC“. ++ Hier erhältst du alle neuen Informationen: Beispielloser Monster-Hurrikan „Melissa“ trifft Jamaika ++ sieben Tote ++

Auch ein „Goodbye Deutschland“-Star ist von dem gewaltigen Wirbelsturm direkt betroffen. Silvia wanderte vor mehr als zehn Jahren nach Jamaika aus. Nun gewährt sie tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben.

„Goodbye Deutschland“-Star schildert ihre Eindrücke

Silvia meldet sich wenige Stunden vor Eintreffen des Hurrikans auf Jamaika auf dem offiziellen Instagram-Account von „Goodbye Deutschland“-zu Wort. „Ich habe Gott sei Dank ein bisschen schlafen können. Es stürmte die ganze Nacht“, sagt sie.

Und fügt hinzu: „Es stürmt wie verrückt, es ist auch schon einiges runtergekommen. Es ist nichts zu dem, was noch passiert, wenn der Hurricane auf Land trifft.“

„Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe Schiss ohne Ende“, gesteht der „Goodbye Deutschland“-Star. Silvia hält ihre Fans weiterhin mit vielseitigen Updates bei Facebook auf dem Laufenden.