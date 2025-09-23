Silva Gonzalez privat: Stefanie trennte sich nach Raubüberfall – „Hat mir die Kinder weggenommen“

Mit „Veo Veo“ stürmte der „Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez die Charts – privat lief es dafür nicht ganz so rund. Wie schnell ein heiles Familienleben in de Brüche gehen kann, erlebte der Sänger in seiner Vergangenheit. Nach einer jahrelangen Trennung versuchen es Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh auf ein Neues, stellen ihre Liebe 2025 gleich beim „Sommerhaus der Stars“ auf die Probe. Ob das gut geht?

Wenn man Silva Gonzales bisherigen Versuche im Reality-TV betrachtet, liegt der Sommerhaus-Fluch nicht fern. Bei „Ich bin ein Star – holt mich hier aus“ und „Kampf der Realitystars“ war es für den Sänger schnell vorbei. Womit Silva Gonzalez sich privat rumschlagen muss, erfährst du hier.

Silva Gonzalez privat: SO kam er zu den „Hot Banditoz“

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez wurde unter dem bürgerlichen Namen Hayrettin Silva Gonzalez am 5. Mai 1979 in Hamburg geboren. Seine Mutter stammt aus Chile, sein Vater ist türkischer Herkunft. Nachdem er im Alter von fünf Jahren in den Ort Gartow zog, wo er seinen Realabschluss machte, verschlug es Silva Gonzalez 1998 zurück in die Heimat. Dort machte er eine Ausbildung zum Werbekaufmann, schnupperte das erste Mal am Showbussiness. Mit „Spitfire“ nahm er 2003 den Song „Ready for this?“ auf und feierte erste Erfolge.

Ein Jahr später dann das große Casting, welches das Leben von Silva Gonzalez endgültig verändern sollte: Neben Fernanda Brandao und Gabriela Gottschalk wurde Silva Gonzalez im Jahr 2004 als Gründungsmitglied zum Sänger bei der Latin-Pop-Band „Hot Banditoz“. Der absolute Chart-Hit „Veo Veo“ (Platz 3 der deutschen Single-Charts) erreichte sogar Gold-Status. Im Jahr 2008 stieg Silva Gonzalez kurzzeitig aus der Band aus, fokussierte sich auf seine Karriere im Schauspiel – 2011 kehrte er zurück.

Bei den „Hot Banditoz“ verliebte sich Silva Gonzalez in Band-Kollegin Stefanie Schanzleh. Foto: imago/Sabine Gudath

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh: Als DAS passierte, war die Beziehung vorbei

Auf der Bühne ein verliebtes Duo, privat längst getrennt – so sah es einige Zeit bei Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh aus. Im Jahr 2014 wurde Stefanie Schanzleh Mitglied in der Band „Hot Banditoz“, zwei Jahre später kam sie mit Gründungsmitglied Silva Gonzalez zusammen. Privat haben Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh drei Kinder: Ella Mariana wurde im Jahr 2018 geboren, danach folgen Marie Anna-Luise (2020) und Louis Silva (2021). Im Jahr 2022 gaben Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh ihre Trennung bekannt. Doch was war geschehen?

Wie „Bild“ berichtet, zerbrach die Beziehung von Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh privat an einem besonderen Streitthema. Es hatte einen Einbruch in das gemeinsame Haus in Hamburg Schenefeld gegeben, bei dem 70 wertvolle Erbstücke von Stefanies Oma Marianne entwendet wurden. Darunter Ketten, Ringe sowie Chopard- und Cartier-Uhren. „Stefanie ist gleich nach dem Einbruch mit unseren drei Kindern zu ihren Eltern nach Köln abgehauen und hat mich allein gelassen“, verriet Silva Gonzalez im Interview mit der „Bild“. Das Todesurteil für die Beziehung: „Sie hat mir die Kinder weggenommen, ich durfte die Kids seit acht Wochen nicht sehen.“ Danach soll Silva Gonzalez seine Ex-Partnerin sogar aus der Band geschmissen haben, wie er im RTL-Interview verriet – eine Entschuldigung folgte später privat.

Im März 2025 verkündeten Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh ihr Liebes-Comeback. Foto: IMAGO/BOBO

Liebes-Comeback nach „Prominent getrennt“ – trotz Alkoholproblem

Im März 2025 folgte die große Nachricht: Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh sind wieder zusammen! Im Zuge der Teilnahme bei „Prominent getrennt“ im Jahr 2023 war den beiden neben einigen Streitigkeiten klar geworden, dass sie als Team doch noch einiges drauf haben. „Der sexuelle Vibe, der war noch da„, gestand Stefanie Schanzleh im RTL-Interview. Da kann man schon mal vergessen, dass Silva Gonzalez in einem Jahr Trennung privat nur zwei Mal unterhalt zahlte, wie in der Show bekannt wurde. Von der Trennung sollen die drei gemeinsamen Kinder nie etwas mitbekommen haben. Offiziell zog Silva Gonzalez zu seinen Eltern, den Kindern erzählte er: „Wenn Papa nicht da ist, ist er arbeiten.„

Ein weiterer Grund für das Liebes-Comeback: Silva Gonzalez arbeitet privat an seinem Alkoholproblem. Im Jahr 2023 gab Silva Gonzalez bekannt, einen Herzinfarkt erlitten zu haben. „Bild“ gegenüber gestand der Sänger: „Ich hatte am Tag zuvor etwas getrunken. Man greift im Stress schnell mal zur Flasche, das ist bei mir nach der Trennung leider häufiger geworden.“ Seine Ernährung und seinen Lifestyle habe er seit dem angepasst. Ob das Liebes-Comeback von Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh länger anhält, zeigt sich dann in der zehnten Staffel im „Sommerhaus der Stars“.

