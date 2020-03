Sido: Trennung von Ehefrau Charlotte Würdig!

Rap-Superstar Sido und Charlotte Würdig (seit 2012 verheiratet) haben sich getrennt.

Das verrät Charlotte Würdig auf Instagram. Das Paar hatte Dezember 2012 geheiratet, haben zwei Söhne. Auf RTL-Anfrage hat der Manager von Charlotte Würdig bestätigt: "Ja, wir bestätigen die Trennung zwischen Charlotte und Paul Würdig."

Manager bestätigt Trennung zwischen Sido und Charlotte

Paul Würdig ist der bürgerliche Name von Sido.

Charlotte Würdig beim Semper Opernball am 01. Februar in Dresden. Foto: imago images / APress

Der Manager weiter: "Die beiden haben ihre Beziehung in den vergangenen acht Jahren weitestgehend privat gelebt und so halten sie es auch mit der Trennung. Alles, was dazu zu sagen ist, hat Frau Würdig bereits selbst mit sehr offenen und ehrlichen Worten getan. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren."