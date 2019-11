Sido: Auftritt in Berlin – irre, wer plötzlich auf der Bühne steht

Heimspiel für Sido in Berlin! Der Rapper trat am Freitagabend in der Max-Schmeling-Halle im Bezirk Pankow auf.

Er selbst ist in Berlin aufgewachsen – und hatte unweit von zu Hause einen ganz besonderen Gast dabei.

Sido ist nicht allein

Zunächst präsentierte Sido seinen Fans den Newcomer Bozza, dazu die Rapper YONII und BEKA. Später kamen auch die Sänger Andreas Bourani und Johannes Oerding auf die Bühne.

Doch wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, erntete ein anderer mehr Applaus: Sidos ältester Sohn.

Sohn begleitet Sido am Schlagzeug

Der 19-Jährige begleitete seinen bekannten Vater für einige Nummern am Schlagzeug.

Schon 2006 hatte Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, seinem Sohn den Song „Ein Teil von mir“ gewürdigt.

Sido beim Finale von „The Voice of Germany“. Foto: Britta Pedersen / dpa

„Ins kalte Wasser schmeißen“

„Man muss ihn ins kalte Wasser schmeißen. Das ist nicht so, dass er in den kleinen Clubs das erste Mal spielt, vor zehn Leuten“, sagte der Rapper dem Radiosender „MDR Jump“ über seinen Sohn.

Natürlich sei es auf der Bühne eine andere Situation als im Proberaum. Aber: Lampenfieber sei nicht per se schlecht.

„Adrenalin hilft dir, klar zu denken“

„Ich versuche ihn auf einem Level zu halten, auf dem er aufgeregt ist, weil ich weiß, dass das Adrenalin dir hilft, klar zu denken“, so Sido.

Nach acht Studioalben, 56 Singles und unzähligen Live-Auftritten dürfte der Rapper wissen, wovon er spricht. (nr)