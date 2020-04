Sido: Désirée Nick beleidigt den Rapper heftig – seine Reaktion ist Gold wert

Er ist einer der erfolgreichsten Rapper des Landes, sie spätestens seit „Promis unter Palmen“, Deutschlands Schauspielerin mit der spitzesten Zunge: Sido und Désirée Nick.

Nun haben die beiden zusammen gefunden. Auf äußerst skurrile Weise. So verkauft Désirée Nick im Netz persönliche Videobotschaften. In kurzen Clips kann man sich für schlappe 99 Euro von der Entertainerin und Schauspielerin beleidigen lassen. Ein Angebot, das auch Rapper Sido gerne annahm.

Sido: Böse Beleidigungen von Désirée Nick

Und anscheinend sehr unterhaltsam fand. Auf Youtube teilte Sido das Video und amüsierte sich köstlich. „Leute, Leute, Leute“, ruft Sido glücklich in die Kamera, als das Video von Désirée Nick bei ihm eintrudelte.

---------------

Das ist Sido:

Sido heißt eigentlich Paul Hartmut Würdig

Er wurde am 30. November 1980 in Berlin geboren

Im Laufe seiner Karriere hat Sido rund 5 Millionen Platten verkauft

Vor Kurzem trennte er sich von Ehefrau Charlotte Würdig

-----------------

Die ganze Botschaft von Désirée Nick

Und der Clip hatte es in sich:

„Sido, du abgefuckte Bitch, warum trägst du immer diese hässliche Maske? Deine Fratze in echt ist doch der größte Schrecken, den Mutter Natur je erlebt hat. Damit kann sich nur noch die Hackfresse von der Obert messen. Deine Visage sieht aus wie ein aufgeplatzter alter Schlüpper. Danke, dass du mit deinen Gossensongs eine ganze Generation deutscher Jungs in asoziale Penner verwandelt hast. Dann kam Fridays for Future, dann kam Corona, jetzt geht keiner mehr zur Schule. Nie wieder werden deutsche Jungs eine Schule besuchen. Und du warst der Anfang von allem Übel. Du hast ihnen den Weg in den Abgrund gewiesen. Fuck off mit deinem Stakkato-Pseudo-Mumpitz-Rap. Geh mir aus der Sonne, du mieser Son of a Bitch!“

Da konnte selbst Sido nicht mehr an sich halten, lachte laut los, lag fast auf dem Boden. „Ich liebe es“, rief er noch hinterher und versprach, es sich jede Woche aufs Neue anzuhören.