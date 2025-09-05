Sido auf Mallorca: Warum Rap und Ballermann besser zusammenpassen, als man denkt

Die Luft ist stickig, es riecht nach Bier und Schweiß. Die erste Reihe drängt sich immer enger nach vorne, denn sie alle sind für ihn hier. Pünktlich um 22.30 Uhr betritt es die Bühne: das „schlechte Vorbild“. Alle rasten aus, die Stimmung ist gut. Sido im Bierkönig auf Mallorca, das gab es schon zwei Mal – und bekanntlich sind ja alle guten Dinge drei. Oder? Bereits im Mai 2025 füllte der Rapper aus Berlin die heiligen Hallen an der Playa. Und auch an diesem Abend ist die Bude brechend voll. Wie viele hier. Sido am Ballermann? Wie passt Berlin und Ballermann zusammen?

Als Reporterinnen mit beruflichem Auftrag und privat als Fangirls der ersten Stunde lassen wir uns das Spektakel natürlich nicht entgehen. Wir freuen uns auf Hits wie „Carmen“ und „Bilder im Kopf“. Unser Fazit vom Abend: Berlin und Ballermann – in diesem Fall ein gutes Match!

Sido überrascht am Ballermann

Wenn man an den beliebten Feierort denkt, kommen einem eher Stars wie Isi Glück, Mia Julia oder Mickie Krause in den Kopf – Sido stand hier am Ballermann auf Mallorca definitiv nicht auf unserer Bingo-Karte. Doch wir freuen uns, seine Songs haben wir als Teenagerinnen schon im Kinderzimmer mitgerappt. Für einen Konzertbesuch hatte es bisher nicht gereicht. Doch dann tritt er im selbsternannten „Wohnzimmer auf Mallorca“ – dem Bierkönig auf. Das kann man sich nicht entgehen lassen.

Seine Klassiker und auch ein paar neuere Songs performt er in einer knappen Stunde und bringt dabei den Bierkönig zum Beben. Die Laune ist super. Anders als bei Konzerten finden sich in der ersten Reihe nicht nur seine Ultras. Doch die meisten können mit dem Sänger mitgrölen. Aber mal ganz ehrlich gesagt: Da ginge auch noch mehr.

Mit einem richtigen Konzert ist Sidos Auftritt im Ballermann nicht vergleichbar. Obwohl die Stimmung gut ist, kommt das Malle-Flair dann doch durch. Hier sind eben nicht nur Fans, sondern allem voran Ballermann-Besucher. Und den berühmten Ballermann-Pegel merkt man dann doch. Es kommt kein krasser Hip-Hop-Flair rüber. Wir sind eben an der Playa von Palma auf Mallorca.

Warum es doch funktioniert

Man merkt, dass sich die Auswahl der Künstler im Megapark und Bierkönig verändert. Neben dem klassischen Schlager und Ballermann-Hits sind nicht nur auch immer mehr Reality-Stars zu sehen, sondern nun auch Hip-Hop mit Sido und Elektro mit Finch.

Und das passt! Der Ballermann ist ein Ort für alle. Seit Jahren treffen hier die unterschiedlichsten Gestalten aufeinander. Und warum nicht mit der Zeit mitgehen und mal was Neues probieren? An den Besucherzahlen sieht man, dass es ankommt. Auch Fangirls wie wir kommen plötzlich am Ballermann voll auf ihre Kosten. Wir sind gespannt, welche Künstler wir im nächsten Jahr noch auf den Bühnen der Playa erleben werden. Wir hätten da noch ein paar Ideen. Wie wäre es zum Beispiel mit Apache oder Shirin David?