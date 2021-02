Für die Vox-Show „Showtime of my Life“ lassen gleich mehrere Promi-Ladys die Hüllen fallen.

„Showtime of my Life“ (Vox): Alle Promi-Ladys ziehen blank – nur SIE macht einen Rückzieher

Hinter der neuen Vox-Sendung „Showtime of my Life“ versteckt sich eine ernste Botschaft: 16 Prominente wollen mit einem sexy Striptease auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen.

Doch nicht jeder der Stars scheint sich mit der „Showtime of my Life“-Aktion zu hundert Prozent wohl zu fühlen.

„Showtime of my Life“: Promi-Damen machen sich für Krebsvorsorge nackt

In „Showtime of my Life“ ziehen gleich acht Promi-Ladys blank. Lediglich einen Slip und ein Paar High Heels dürfen die Frauen noch anbehalten, wenn sie am Abend auf der Bühne performen.

Diese Promis ziehen sich für die Vox-Show aus: (oben v.l.n.r.) Nicole Staudinger, Ulla Kock am Brink, Elena Carrière und Stefanie Hertel, (unten v.l.n.r.) Nadine Angerer, Lili Paul-Roncalli, Mirja du Mont und Mimi Fiedler. Foto: TVNOW

Eine von ihnen ist „Let's Dance“-Siegerin Lili Paul-Roncalli. Als Artistin hat sie nicht nur eine absolute Traumfigur, sondern sollte sich auch bestens mit ihrem eigenen Körper sowie eindrucksvollen Choreografien auskennen.

Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen traut sich die 22-Jährige allerdings nicht, oben ohne aufzutreten.

„Showtime of my Life“: Lili Paul-Roncalli traut sich doch nicht

Am Ende des Gruppen-Striptease stehen alle acht Promi-Damen mit ausgebreiteten Armen in Richtung der Zuschauer auf der Bühne. Dabei halten sie alle große Federn in der Hand, die sie zuvor für ihre Tanzeinlage benutzt haben.

Nur Lili Paul-Roncalli scheint kurzfristig einen Rückzieher gemacht zu haben, denn sie hält sich die XXL-Federn als einzige Teilnehmerin lieber vor die nackte Brust.

Ihre sexy Kurven behält Lili Paul-Roncalli lieber für sich. Foto: TVNOW

Schon im „Gala“-Interview gab die Münchnerin zu: „Ich hatte Angst, mich so ehrlich und emotional im Fernsehen zu zeigen und mich obenherum komplett auszuziehen.“ Eine Angst, die Lili offenbar nicht überwältigen konnte.

Dabei liegt das Thema Krebs der 22-Jährigen sehr am Herzen. Vor drei Jahren wurde bei ihrer Mutter ein Gehirntumor im zweiten Stadium diagnostiziert. Glücklicherweise ist ihre Mama inzwischen wieder gesund, wie Lili Paul-Roncalli erzählt.

Stars wie Mirja Du Mont oder Faisal Kawusi setzen ein Zeichen

Das „Showtime of my Life“-Motto lautet: „Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, dann könnt ihr das bei der Krebsvorsorge vor eurem Arzt erst recht!“

Aus diesem Anlass strahlt Vox am 1. und 2. Februar jeweils um 20.15 Uhr das TV-Highlight „Showtime of my Life“ aus. Die ganze Show findest du zudem in der TVNOW-Mediathek.