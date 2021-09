„Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer mit deutlichen Worten: „Ich will keine Sendungen mehr!“

Mit „Shopping Queen“ hat der Sender Vox einen riesigen TV-Hit gelandet. Seit Anfang 2012 läuft die Styling-Doku schon im Fernsehen und die Fans können einfach nicht genug davon bekommen.

Doch „Shopping Queen“ wäre nicht dasselbe ohne Guido Maria Kretschmers herrliche Kommentare. Sprüche wie „Textiles Verhütungsmittel: Wer sowas an hat, wird nicht schwanger“ haben inzwischen Kultstatus erreicht.

„Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer reicht's: „Genug zu tun“

Deshalb gibt es mittlerweile nicht nur „Shopping Queen“ mit Guido Maria Kretschmer, sondern auch noch „Guidos Deko Queen“ und „Guidos Wedding Race“. Neben Mode, Deko und Hochzeiten fehlt ja eigentlich nur noch eine Kochshow im Repertoire des TV-Stars.

Im Oktober startet „Guidos Wedding Race" bei Vox.

Doch weitere Formate kommen für den 56-Jährigen gar nicht erst in Frage, wie er uns in einem Interview beim „Deutschen Fernsehpreis 2021“ erzählt: „Nein, nein, vielen Dank! (lacht) Ich bin versorgt. Das sollen die anderen nehmen. Ich bin sehr, sehr versorgt. Nein, nein, ich kann nicht noch mehr arbeiten. Ich wünsche allen schöne Sendungen, aber ich will keine mehr! Der Guido hat genug zu tun.“

Das ist „Shopping Queen“:

Die Styling-Doku „Shopping Queen“ wird seit Januar 2012 auf Vox ausgestrahlt

Kommentiert wird die Sendung von Designer Guido Maria Kretschmer

In der Show treten an fünf Tagen, fünf Kandidatinnen gegeneinander an

Wer das zum Motto passendste Outfit findet, darf sich am Ende über den Sieg freuen

„Shopping Queen” läuft täglich um 15.00 Uhr bei Vox – und schon vorab in der TVNOW-Mediathek

„Shopping Queen“-Legende Guido Maria Kretschmer hat alle Hände voll zu tun

Kein Wunder, schließlich ist Guido Maria Kretschmer nicht nur eine TV-Persönlichkeit, sondern auch ein beliebter Modedesigner. Zudem verlegt er seine eigene Zeitschrift „Guido“ und ein gleichnamiges Magazin passend zu seiner Sendung „Guidos Deko Queen“.

Guido Maria Kretschmer moderiert „Shopping Queen" seit über neun Jahren.

Auf die Frage, wer eigentlich auf die Ideen zu seinen Shows kommt, erklärt Guido: „Das ist immer so eine Mischung. Die (Produzenten, Anm.d.Red.) bieten mir dann vieles an und sagen: 'Guido, das ist was, das könntest du perfekt machen.' Und dann gucke ich, ob das etwas für mich ist oder nicht.”

Auch Evelyn Burdecki war bei der Preisverleihung in Köln zu Gast. In welchem RTL-Format wir die quirlige Blondine jedoch niemals zu sehen bekommen werden, erfährst du hier.