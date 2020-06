Shopping Queen (Vox): Vor Spezialsendung – Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Sonntagabend heißt es „Shopping Queen“ bei Vox! Auch an diesem Wochenende ist es so weit. Der Sender strahlt eine Spezialfolge aus - die Zuschauer gehen auf die Barrikaden.

„Shopping Queen“-Spezial bei Vox: Zuschauer sauer

Das „Shopping Queen“-Spezial steht unter dem Motto Luxus-Ladys. Vier vermögende Frauen müssen mit 500 Euro in der Tasche in vier Stunden ein Outfit zusammenstellen., das zum Thema „Glitzer, Glamour - Funkle mit den Diamanten bei einer Store-Eröffnung um die Wette!“ passen soll.

Diese Kandidatinnen sind dabei:

Annika Gassner, Model

Gisela Muth, Geschäftsfrau

Ekaterina Mucha, Chefredakteurin „Elite“

Vera Dillier, Jetsetterin

Die Kandidatinnen sind vermögende Damen aus der High-Society. Von der Auswahl sind viele der Zuschauer alles andere begeistert, wie sie auf der Facebookseite von „Shopping Queen“ kommentieren.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Nach der tollen Sendung vom letzten Sonntag werde ich mir das heute ersparen

All die gelifteten Damen - gruselig

Ich habe aufgehört, das zu gucken. Wenn der Kleiderschrank größer ist als meine Wohnung, dann ist das nicht mehr real

Ich bin noch sehr im Zwiespalt, ob ich das witzig oder nervig dekadent finde...

Shoppen in München

Eine andere Userin scheint vor allem mit dem Zeitpunkt der Ausstrahlung ein Problem zu haben. Sie kommentiert: „In der momentanen Zeit, in der viele Menschen um ihre Existenz und ihren Arbeitsplatz fürchten und komplett andere Sorgen haben, eine völlig überflüssige Sendung. Sehr unsensibel. Wer braucht schon diese Luxus Dämchen.“

Vier Luxus-Damen gehen shoppen. Foto: TVNOW / Constantin Ent.

Die Luxus-Frauen aus Wien, Düsseldorf, St. Tropez und Sankt Moritz treffen sich in einem Nobelhotel in München und gehen in der Isarmetropole shoppen. Wer es am Ende am besten schafft, sich für „nur“ 500 Euro einzukleiden? (cs)

Das „Shopping Queen“-Spezial läuft am Sonntag um 20.15 Uhr bei Vox. Die ganze Folge kannst du nach Ausstrahlung auch bei TV Now anschauen.