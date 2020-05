„Shopping Queen“: Vox streicht die Sendung aus dem Programm – Fans fallen vom Glauben ab

„Shopping Queen“-Fans müssen reichlich verwundert gewesen sein, als sie in dieser Woche den Fernseher anschalteten. (Symbolbild)

Das wird für reichlich Verwunderung bei den von „Shopping Queen“ bei Vox gesorgt haben!

Eigentlich sollten in dieser Woche Folgen aus Dortmund laufen. Doch der Sender hat die „Shopping Queen“-Episoden aus dem Programm geworfen. Viele Fans sind schwer enttäuscht.

„Shopping Queen“: Vox schmeißt Folgen aus Dortmund aus dem Programm

Vor allem in Datteln hatten sich viele Menschen auf die Ausstrahlung der „Shopping Queen“-Folgen aus Dortmund gefreut. Sie wollten sehen, wie sich Kandidatin Derya Eschhold (34) schlägt.

Doch wer es sich am Montag um 15 Uhr auf der Couch gemütlich gemacht hat, um die Dattelerin im Fernsehen zu sehen, wurde bitter enttäuscht. Denn Vox hatte einen anderen Plan.

Sender ändert Programm und zeigt Szenen aus Ulm

So zeigt der Sender statt der Folgen aus Dortmund in dieser Woche eine „Shopping Queen“-Reihe aus Ulm. Das Motto der Sendung: „Sexy Back - setze deinen Rücken gekonnt in Szene!“

„Shopping Queen“-Moderator und Chefjuror Guido Maria Kretschmar meldet sich in dieser Woche aus Ulm. (Archivfoto) Foto: imago stock&people

In einer lokalen Facebook-Gruppe reagieren die Dattelner enttäuscht. „Naaaaaa toll“, schreibt eine. Hier meldet sich auch Derya Eschhold zu Wort. Die Ausstrahlung „wurde leider wieder verschoben“, kommentierte sie einen Ankündigung der Sendung durch die „Dattelner Morgenpost“.

Dattelnerin würde kein zweites Mal teilnehmen

Die 34-Jährige hatte nach den Dreharbeiten im vergangenen Oktober mit der Zeitung gesprochen. Dabei verriet sie, dass eine der Kandidatinnen Kundin in ihrem Nagelstudio sei.

Zur Stimmung unter den Konkurrentinnen sagte sie der „Dattelner Morgenpost“: „Wir haben uns alle sofort verstanden und wohl miteinander gefühlt.“ Ein zweites Mal würde sie bei „Shopping Queen“ allerdings nicht mitmachen. Als Mutter zweier Söhne und einem eigenen Nagelstudio würde dazu die Zeit fehlen.

Ihren Angaben zufolge steht ein Nachholtermin für die Folgen aus Dortmund fest. Nächste Woche sollen sie gezeigt werden. Der Sender hat sich dazu bislang nicht geäußert.

