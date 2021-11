Das fängt ja sehr gut an, bei Guido Kretschmers dritter Shopping Queen-Folge in Hamburg. (Symbolbild)

Shopping Queen (VOX): Frau will shoppen gehen, dann passiert ihr ein Riesen-Missgeschick

Schock für eine Kandidatin bei Shopping Queen! In der VOX-Sendung begeht die Frau einen dummen Fehler.

„Fängt ja sehr gut an“, sagt Guido Maria Kretschmer von Shopping Queen dazu. Welchen Fauxpas sich die Kandidatin in der Show vom 18. November leistet, berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

Shopping Queen (VOX): Kandidatin passiert gleich zu Beginn ein mieses Missgeschick

Am dritten Tag der Sendung Shopping Queen geht es um Jess. Die gebürtige Kanadierin wohnt seit ein paar Jahren in der Hansestadt Hamburg. Sie soll in der Show ein Outfit zum Thema „Batik“ zusammenstellen. Begleitet wird Jess von der Schauspielerin Yasmina Filali, Fans der Sendung könnten sie bereits kennen.

-----------------------------------

Das ist „Shopping Queen“:

Shopping Queen ist eine Doku-Soap, die seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags von Vox ausgestrahlt wird.

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Jede Woche zieht die Show in eine andere Stadt. Pro Woche treten fünf Teilnehmerinnen an, die alle ein gemeinsames Thema vorgegeben bekommen, nach dem sie sich kleiden sollen.

Sie bekommen in der Regel 500 Euro Budget und dürfen damit innerhalb von vier Stunden Kleidung, Schuhe und Accessoires kaufen, sich frisieren und schminken lassen.

Kretschmer entscheidet am Ende wer die „Shopping Queen“ der Stadt wird.

-----------------------------------

Sie tritt bereits zum dritten Mal bei Shopping Queen auf, sonst ist sie in einigen Folgen von Soko und Notruf Hafenkante zu sehen. Jess und Yasmina kennen sich bereits seit vielen Jahren und Jess gehört quasi zur Familie Filali dazu.

-----------------------------------

-----------------------------------

Doch ihre gute Freundin sollte Jess nicht nur Glück bei ihrer Shopping-Tour bereiten. Welches Missgeschick der 33-jährigen Hamburgerin gleich zu Beginn der Sendung geschieht, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. (mbo)