„Shopping Queen“: Kandidatin begeht dreisten Regelbruch – Guido Maria Kretschmer stinksauer

Designer Guido Maria Kretschmer kann nicht fassen, was sich eine „Shopping Queen“-Kandidatin erlaubt hat.

Corona-Premiere bei „Shopping Queen“! Die Vox-Shopping-Show findet in dieser Woche unter besonderen Corona-Bedingungen statt – dabei kam es direkt zu einem handfesten Eklat.

„Shopping Queen“: Kandidatin versagt bei Corona-Motto

Endlich wieder „Shopping Queen“, dürfen sich Modeliebhaber freuen. Doch der Shoppingtag von Mittwochs-Kandidatin Petra endete alles andere als glücklich.

Das Motto „Stay safe, stay stylish! Die Maske als Hingucker eines Sommeroutfits“ stellt den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz in den Mittelpunkt des Outfits. Kandidatin Petra scheint an ihrem Shoppingtag, der auch noch ihr 50. Geburtstag ist, direkt vom Schlimmsten auszugehen.

Das ist „Shopping Queen“:

läuft seit 30.Januar 2012 auf Vox

die Kandidaten haben jeweils vier Stunden und 500 Euro, um ein Outfit zu einem bestimmten Motto zu finden

es treten immer fünf Kandidaten in einer bestimmten Stadt an

Moderator und Juror ist Modedesigner Guido Maria Kretschmer

bisher wurden über 1700 Episoden produziert

es gibt auch Sonderformate wie „Promi Shopping Queen“ oder „Guidos Shopping Queen des Jahres“

Sie nimmt direkt ein zusammengestelltes Outfit von zu Hause mit – für den Fall, dass sie nichts findet und einen „Plan B“ braucht. Das lässt nichts Gutes erahnen.

„Shopping Queen“: Kandidatin sorgt für Skandal

Es kommt, wie es kommen musste: Petra und ihre Shoppingbegleitung, Sohn Mo, gehen mit leeren Händen und 500 Euro nach vier Stunden nach Hause.

Petra geht wirklich in ihren eigenen Klamotten auf den Laufsteg – ein herber Regelverstoß, denn eigentlich dürfen die Kandidatinnen dort nur das tragen, was sie am Shoppingtag gekauft haben.

Für Gudio Maria Kretschmer ein Auftritt ohne Worte: „Da bin ich raus“, kommentiert er wütend. Und: „Ich finde es schade, weil es noch nicht mal ein schöner Look ist. Viele Menschen haben sich darauf gefreut, dass es endlich wieder los geht. Dann finde ich es echt behämmert. Völlig deplatziert.“

Das Ergebnis: Null Punkte für Petra von dem Modedesigner! Offenbar aus Scham blieb die Kandidatin schließlich auch der „Shopping Queen“-Krönung am Freitag fern. Den Sieg fuhr übrigens Donnerstags-Kandidatin Kati ein. (kv)