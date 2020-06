„Shopping Queen“ (Vox): Kandidatin präsentiert ihr Ouftit – dann gibt es richtig Ärger „Geht gar nicht“

So bunt war es wohl noch nie bei „Shopping Queen“ (Vox)!

In einer Spezialfolge zum Thema „Paradiesvögel“ am Sonntagabend ging es aber nicht nur deshalb heiß her bei „Shopping Queen“ (Vox) . Am Ende flogen sogar die Fetzen ...

---------

Das sind die Kandidaten in der Spezialfolge:

Lilo (65), Promi-Wahrsagerin

Monella, alterslos, Modedesigerin und Sängerin

Sarah, Verlegerin und Brillendesignerin

Robin Rayanian (37), Designer und Make-Up-Artist

---------

+++ Florian Silbereisen gibt nun ganz öffentlich zu – „Du hast für mich...“ +++

„Shopping Queen“ (Vox): Paradiesvögel am Sonntagabend

Los geht es mit Monella Casper. Eigener Aussage nach ist die Sängerin des Duos „Schwarz und Blond“ „alterslos, zeitos, furchtlos - aber nicht faltenlos.“

Designer Guido Maria Kretschmer ist ein großer Fan von Monella - noch. Denn mit dem Ergebnis, das die Entertainerin zum Thema „Colour Blockung für Profis - sei der farbenfrohe Hingucker auf einer Party“ präsentiert, wird der TV-Star alles andere als begeistert sein. Gleiches gilt für die Mitkandidatin Lilo, Sarah und Robin sowie die Zuschauer von „Shopping Queen“ bei Vox.

+++ Michael Wendler: Bettgeständnis! Das machen seine Laura und er gerade am liebsten +++

Guido Maria Kretschmer fassungslos

Die Modedesignerin, die ihre eigene Boutique besaß, hat sich nämlich dafür entschieden, ihrem Outfit einen echten Pelz zu verpassen. Eine Katastrophe für Guido. „Keinen Pelz bitte. Bitte nicht“, erklärt er, als er sieht, was Monella vorhat. „Da bin ich raus. Das ist auf jeden Fall Mord“, so das eindeutige Fazit des Moderators.

+++ Pietro Lombardi: Evelyn Burdecki packt aus – „Wir sind...“ +++

Monella kann nicht hören, was er sagt, und scheint selbst keinerlei Bedenken zu haben. 120 Euro blättert sie für die rosa Stola aus Fuchsfell hin.

----------

Weitere News:

RTL-Sensation: Serien-Legende Oli P. kehrt endlich zurück – in DIESER Sendung

Sommerhaus der Stars: Peinlich – DIESES Paar sucht schon nach drei Tagen das Weite

Martin Rütter: Wut wegen DIESES Hunde-Fotos – „TIERQUÄLEREI!!!“

----------

Die richtige Abrechnung bekommt sie von den anderen drei Kandidaten.

Lilo: Du gefällst mir im Ganzen, aber womit ich immer Probleme hab, ist mit echtem Fell. Das hat mich ein bisschen gestört.

Sarah: Fell geht gar nicht

+++ Queen Elizabeth II.: Wichtige Botschaft an ihr Volk – „Ich habe...“ +++

Guido Maria Kretschmer: „Wird im Nirvana gebissen“

Und Guido erklärt: Sie wird im Nirwana gebissen werden, wenn sie um die Ecke kommt. Am Ende reicht es für Monella und ihren Pelz nicht für den Sieg.

Guido Maria Kretschmer moderiert „Shopping Queen“ (Vox). Foto: TVNOW / Andreas Friese

+++ „Bares für Rares“: Hammer! ER wird der neue Moderator der Trödelshow +++

Monella ist nach wie vor überzeugt. „Ich finde es toll und habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen.“ (cs)

Die ganze Folge des „Shopping Queen“-Spezials kannst du bei TV Now anschauen.