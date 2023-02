Shopping Queen in Köln: Vox-Kandidatin mit DIY-Outfit – Guido fällt aus allen Wolken

Bei „Shopping Queen“ in Köln steht diese Woche alles unter dem Motto „Let’s Dance“. Nicht nur, dass sich die Kandidatinnen zum Motto zum Hingucker auf der Tanzfläche stylen sollen, sie bekommen auch prominente Unterstützung an die Hand.

So steht Kandidatin Katja (möchte nur K genannt werden) am Dienstag (14. Februar) Profitänzer Christian Polanc zur Seite. Doch vom „Let’s Dance“-Glamour ist nicht immer etwas zu spüren – vor allem, als das Duo selbst zur Sprühflasche greift.

Shopping Queen: Kandidatin will Schuhe ansprühen

In Köln suchen K und Christian Polanc passend zum Motto ein Outfit zum Tango tanzen. Wie immer beäugt „Shopping Queen“-Juror Guido Maria Kretschmer das Treiben der Kandidatin und ihrer Begleitung kritisch.

Mehr als einmal wirft der Modedesigner bei der Wahl von K sein Veto vor laufender Kamera ein, ist weder mit Kleid und Gürtel einverstanden. Auch die Idee, das Outfit mit frischen Rosen und Gerbera, die später am Kleid befestigt werden, aufzupeppen, stößt nicht auf Gegenliebe. Doch bei den Schuhen fällt Guido Maria Kretschmer schließlich aus allen Wolken. Obwohl die Ansprüche von K nicht besonders speziell sind („Zur Not einfach schwarz und hoch“) scheitert es schließlich gerade an der Farbe. Also will die „Shopping Queen“-Kandidatin improvisieren.

Shopping Queen-Kandidatin will zum Ansatzspray greifen

Denn die einzigen High Heels mit Pfennigabsatz im gewählten Laden sind nicht pur schwarz, wie K und Christian Polanc schnell feststellen – eine silberne Schleife aus Strass stört beide. „Die Schleife passt halt nicht“, so der Tenor. „Muss man schwarz färben oder so… schwarz einsprühen“, wirft Christian Polanc zunächst als Scherz ein – aber K wird hellhörig: „Mit schwarzem Haarspray oder so Ansatzspray?“

Guido Maria Kretschmer schaltet sich ebenfalls ein, protestiert: „Äh, das ist doch Strass, das kann man doch nicht zerstören.“ Er plädiert dafür, die Schleife einfach abzutrennen. K ist dagegen woanders: „Dann ist wirklich die Frage, ob wir den Schuh ansprayen, mit Ansatz-Spray von dm.“ Das ist dem Modedesigner zu viel: „Wie bitte? DIY-Projekt am Nachmittag.“

Christian Polanc ist von dem Plan überzeugt, erklärt: „Irgendwie ist es auch fast charmanter, schon fast cooler – dann ist noch Handarbeit mit drin. “ Dennoch hat der Profitänzer auch seine Zweifel, ob die Farbe überhaupt halten wird.

Ob das DIY-Projekt funktioniert und wie viele Punkte K schließlich von ihren „Shopping Queen“-Kontrahentinnen einfahren kann, siehst du um 15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek bei RTL+.