„Shopping Queen“-Zuschauer außer Kontrolle – Vox muss eingreifen! „Einfach nur verletzend“

Wer gestern noch Zuschauer war, kann heute schon mit vollen Einkauftüten bei „Shopping Queen“ unter Zeitdruck stehen. Das Vox-Format ist seit elf Jahren fester Bestandteil im Programmplan und erfreut sich größter Beliebtheit bei seinem Publikum.

Während die Kandidatinnen dem Motto entsprechend versuchen, ein passendes Outfit zu finden, kann Designer Guido Maria Kretschmer ganz entspannt das Geschehen kommentieren. Tatkräftige Unterstützung bekommt er dabei von den Zuschauern vor dem Fernseher, die ihre Meinung längst nicht mehr nur mit Menschen aus ihrem näheren Umfeld teilen. Und genau das führt zu einem großen Problem, findet das Social-Media-Team von „Shopping Queen„.

„Shopping Queen“-Zuschauer werden ermahnt

Am Sonntag (12. März), einen Tag vor dem Wochenstart in Kiel, richtet sich Vox mit einem ernsten Thema an sein Publikum auf Instagram. „Wir alle lieben Mode und Shoppen und sind hier, weil wir Freude an ‚Shopping Queen‘ und dem Austausch über Mode haben – das soll auch so bleiben“, heißt es.

Und weiter: „Bewertungen gehören zu ‚Shopping Queen‘ dazu und sind Teil der Sendung. Kritik am Outfit sollte aber immer konstruktiv und respektvoll geäußert werden und für Beleidigungen auf persönlicher Ebene soll hier kein Platz sein.“

„Shopping Queen“-Kandidatinnen melden sich zu Wort

Weil der Ton in der Vergangenheit „teils sehr beleidigend“ war, sollen die Zuschauer jetzt nochmal daran erinnert werden, „freundlich miteinander umzugehen“. Denn: „Hinter unseren Kandidatinnen stecken echte Personen, die diese Kommentare lesen können.“

Liest man die Nachrichten unter dem Beitrag, graut es vielen schon davor, selbst einmal als Kandidatin mitzumachen. Einige haben auch schon selbst Erfahrungen damit gemacht.

„Als Kandidatin vor ein paar Jahren weiß ich, wie es ist, wenn man Kommentare liest, die einfach nur verletzend sind“

„Ich habe jetzt schon Angst, mir die Kommentare anzuschauen, wenn ich demnächst dran bin“

„Ich war selbst Kandidatin und leider wurde nicht nur mein Outfit konstruktiv kritisiert (was voll okay ist), sondern es wurde richtig heftig Bodyshaming betrieben. Das ist wirklich nicht schön und voll verletzend

Geht es nach den Verantwortlichen bei Vox, sollten sich die verfassenden Personen vor der Veröffentlichung eines Kommentars die Frage stellen, „wie würde ich mich fühlen, wenn jemand so etwas über mich schreibt?“

Vox zeigt „Shopping Queen“ montags bis freitags ab 15.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.