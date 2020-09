„Shopping Queen“: Kandidatin stellt sich vor – dann kann sich Guido Maria Kretschmer nicht mehr zurückhalten! „Die schnapp' ich mir“

Die Sendung „Shopping Queen“ gehört für Frauen, die Klamotten, Accessoires und Schminke lieben zum täglichen TV-Programm einfach dazu. Diese Woche war „Shopping Queen“ auf der Insel Sylt. Und da wollte sich Designer Guido Maria Kretschmar eine Kandidatin sofort schnappen.

Der Modedesigner selbst bezeichnet die Insel als einen „Sehnsuchtsort, an dem man so, so gerne ist“, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Der „Shopping Queen“-Bus bringt die Kandidatinnen überall hin. Er wird von Fans gerne für Selfies genutzt. Foto: MG RTL D Constantin Ent

„Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmar steht vor einem Rätsel

Das „Shopping Queen“-Motto dieser Woche lautete: „In der Brise keine Krise! Zeige was ein Sylter Strandlook für dich bedeutet!“

Mit 500 Euro sollen die „Shopping Queen“-Kandidatinnen ein ganzes Outfit shoppen, inklusive Styling. Gar nicht so einfach. Schließlich ist Sylt ein relativ teures Pflaster.

Doch bevor es losgeht, stellen sich natürlich alle Kandidatinnen einmal kurz vor. Als erstes ist May-Britt an der Reihe. Sie glaubt „Shopping Queen“ zu werden, weil sie „auch bei Shietwetter das perfekte Outfit findet“. Dann ist Maria dran.

Als Kandidatin Nummer drei, die Vietnamesin Minh an der Reihe ist, steht Kretschmar vor einem kleinen Rätsel: „Das Alter ist bei Asiatinnen immer schwierig. Würde ich sagen vielleicht in den Vierzigern.“

„Shopping Queen“ – Das sind die Kandidatinnen:

May-Britt (25), Versicherungsfachfrau

Maria (32), Friseurin

Minh (51), Vina Massage Therapeutin

Steffi (37), Krankenschwester

Nina (24), Verkäuferin und Hobby-Fotografin

Als sich die „Shopping Queen“-Kandidatin weitervorstellt, platzt es aus Guido Maria Kretschmar heraus: „Die schnapp' ich mir, ne.“

