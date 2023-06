„Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmer sucht einen Mann – „Möchte nicht die Beziehung crashen!“

Guido Maria Kretschmer ist total von den Socken! Wöchentlich macht sich der Modedesigner auf die Suche nach der „Shopping Queen“ einer bestimmten Stadt.

In dieser Woche (Start: 5. Juni) ist der pinkfarbene Bus der beliebten TV-Sendung in der Hauptstadt Berlin unterwegs. Doch eine Sache ist anders – Guido ist auf der Suche nach einem Mann!

„Shopping Queen“ wird zu „Shopping King“

Passend zum laufenden Pride Month im Juni wird keine „Shopping Queen“ gesucht, sondern ein „Shopping King“: Fünf Männer stellen also ihr Können in Sachen Outfitwahl unter Beweis. Dabei ist Guido bereits beim ersten Kandidaten völlig aus dem Häuschen.

Fashion-Liebhaber Jimmy macht den Auftakt der Berliner Woche. Unter dem Motto „Farbenspiel! Drehe das Glücksrad und finde die Farbe für dein Outfit“ soll der Berliner mit asiatischen Wurzeln eine Garderobe in Blautönen zusammenstellen.

„Shopping Queen“-Guido total angetan

Doch bereits in seinem Alltags-Outfit hat es Jimmy Guido offenbar mächtig angetan. „Er hätte auch ein Model sein können“, schwärmte der TV-Star bereits bei der Begrüßung. Und das war noch nicht alles. „Wenn die ganze Welt so wäre wie er, dann hätten wir vermutlich einen besseren Platz“, warf Guido mit Komplimenten über den Fotografen nur so um sich.

Doch dann folgte der Cut. Bei der Vorstellungsrunde plauderte Jimmy aus, dass er seit acht Jahren in einer Beziehung mit seinem Partner lebe. „Oh, er hat einen Freund? Och schade. Da möchte ich ja nicht die Beziehung crashen“, gab Guido offen zu.

„Shopping Queen“: Wird er der Sieger?

Die Äußerungen waren selbstverständlich als schmeichelhafter Scherz gemeint – immerhin ist Guido selbst seit Jahren in einer glücklichen Beziehung. Doch Jimmy konnte im Verlauf der ersten Folge nicht nur mit seinem Auftreten punkten – auch sein ausgewähltes Outfit kam gut an.

Von seinen Mitstreitern sahnte der 26-Jährige insgesamt stolze 33 Punkte ab. Was Guido von Jeansjacke und Co. hielt? Die Bewertung des Profis folgt erst am Ende der Woche und wird dann kurz vor der Siegerehrung zum „Shopping King“ auf die Punktzahl addiert.