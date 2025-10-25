„The Voice“: Shirin David platzt der Kragen – „Ich habe nichts gefühlt!“

Bei „The Voice of Germany“ liegen die Nerven blank. Dabei verliert Rapperin Shirin David in den Battles kurz die Geduld mit ihren eigenen Talenten.

In der neuen Folge der Erfolgsshow geht es heiß her. Shirin David hat sich in den Blind Auditions ein starkes Team aufgebaut. Doch was ihre beiden Talente Igor und Joelisa im Battle abliefern, lässt sie fassungslos zurück. Sie sollen den Radiohead-Hit „Creep“ performen. Eigentlich ein Song voller Schmerz und Emotion. Doch was Shirin hört, sorgt für pure Enttäuschung.

Shirin David: „Was ist los mit euch?“

Bereits vor den Battles platzt der Künstlerin beim Coaching der Kragen. „Ich hätte beide nach Hause geschickt! Sofort!“, schimpft sie im Nachhinein. „Absolut tote Energie. Ich habe nichts gefühlt.“ Und das bei einem Lied, das einem eigentlich unter die Haut gehen sollte. Selbst Igor gibt zu: „Mein Energielevel lag bei drei.“

Shirin kann es nicht fassen: „So wollt ihr in ein Battle gehen? Was ist los bei euch? Andere Leute sind rausgeflogen, die haben sich den Arsch abgesungen!“ Dann schickt sie die beiden weg, um an sich zu arbeiten. Eine klare Ansage, die wirkt. Bei der Generalprobe ist von der miesen Stimmung nichts mehr zu spüren. Comeback-Coach Calum Scott ruft nur noch: „Jesus Christ!“

Auch Joy Denalane, die das „Battle of the Night“ kürt, ist begeistert. „Du hast eine Jahrhundertstimme“, schwärmt sie von Joelisa. Shirin selbst ist stolz auf ihr Duo: „Ihr habt an euch gearbeitet Ich sag immer unique Stimmen! Aber das ist wirklich eine von Millionen! So eine Wärme, so eine Tiefe, so viel Gefühl und Emotion. Das war wirklich ein großartiger Auftritt von dir!“

Kollege Rea Garvey zeigt sich ebenfalls verblüfft. „Ich hab gedacht, das wird gar nichts. Aber diese Performance! Ihr habt’s einfach gemacht!“ Am Ende kommen beide weiter.