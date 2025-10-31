Unbekannte Täter schießen auf Büro von Shirin David! „Ermittlungen laufen“

Die Rapszene ist im Schockzustand! Auf das Büro von Shirin David wurden Schüsse abgefeuert. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber RTL. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Was genau vor dem Büro des Plattenlabels passierte, ist noch unklar. „Die Ermittlungen laufen“, heißt es nach Angaben der Berliner Polizei. Es hätte schlimmer kommen können. Shirin Davids Manager soll das Gebäude nur 15 Minuten vor den Schüssen verlassen haben.

Shirin David im Visier?

Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte den Vorfall auch gegenüber „Bild“. Zeugen alarmierten die Beamten am Freitagmorgen. Sie meldeten Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes. Die Beamten fanden Projektile.

Die Polizei geht von Schusswaffengebrauch aus. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch Sachbeschädigung ist im Gespräch. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Täter werden noch gesucht.

Es bleiben offene Fragen…

Shirin David zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Neben ihrer Musik ist sie bei „The Voice of Germany“. Dort sorgt sie mit ihrer direkten Art für Aufsehen. Nun ist sie mit einem Angriff konfrontiert.

Der Angriff wirft viele Fragen auf. Die Berliner Polizei steht vor einem Rätsel. Warum wurde auf Shirin Davids Büro geschossen? War es ein gezielter Angriff? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bleibt zu hoffen, dass die Täter schnell gefasst werden.