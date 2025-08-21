Shania Geiss: Nach irrer Fake-Affäre – Betrüger endlich verurteilt

Drama um Millionärstochter Shania Geiss (20)! Ein Mann hatte im Netz eine wilde Affäre mit der Tochter von Carmen (59) und Robert Geiss (60) erfunden – und damit mächtig Schlagzeilen gemacht. Jetzt hat die Justiz dem Spuk ein Ende gesetzt.

Der Täter: ein Bundeswehrangehöriger, der sich online als High-Society-Boy inszenierte. Er posierte mit Luxusuhren, teuren Autos und erfundenen Familienbanden. Sogar den Namen „Rothschild“ zog er in den Schmutz, um wichtiger zu wirken.

Die Geissens: Irre Fake-Affäre flog vor Gericht auf

Doch die größte Lüge: Er behauptete, eine heiße Affäre mit Shania Geiss gehabt zu haben. In mehreren Postings prahlte er mit angeblich intimen Details. Alles frei erfunden! Shania ließ sich das nicht gefallen. Sie erstattete Anzeige wegen Verleumdung. Im Netz machte Mutter Carmen sofort klar, was sie davon hält.

+++ Die Geissens: Shania zeigt ihre Luxus-Accessoires – Unglaublich, was sie kosten! +++

In einem von ihr veröffentlichten Video sitzt der Mann auf der Anklagebank – und plötzlich wirkt vom großen Auftritt nicht mehr viel übrig. Vor Gericht räumte Stammer laut RTL schließlich ein, dass er alles nur erfunden hatte. Urteil: schuldig! Das Strafmaß wurde zwar nicht öffentlich, aber für die Geissens war allein die Klarstellung ein Befreiungsschlag.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem Prozess platzte Carmen endgültig der Kragen. Auf Instagram schrieb sie:

„Klarstellung: Sascha Stammer ist KEIN Rothschild, er ist auch kein High-Society-Player – er ist einfach nur jemand, der vor Gericht verloren hat und lieber Märchen erzählt, anstatt seine offenen Rechnungen zu begleichen.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Für Shania und ihre Familie ist das Kapitel damit endlich abgeschlossen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.