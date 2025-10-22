Shakiras Mega-Auftritt: An ihrer Seite ein Weltstar

Sie ist ein absoluter Superstar. Seit Jahren bereits ist die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Wie lange? Das ist kaum zu glauben.

So feiert ihr Album „Pies Descalzos“ bereits sein 30-jähriges Jubiläum, ihr Erfolgsalbum „Oral Fixation (Vol. 1 & 2)“ sein 20-Jähriges. Meilensteine, die es zu feiern gibt. Und das tut Shakira mit niemand geringerem als einem echten Weltstar.

++ Detail bei Ed Sheeran in Düsseldorf wirft Fragen auf – Fans trauen ihren Augen kaum ++

Superstar Shakira an der Seite von Ed Sheeran

Zusammen mit Ed Sheeran, Beéle und einem 14-köpfigen Streichensemble hat Shakira nämlich ihren Hit „Hips don’t lie“ neu aufgenommen. Dazu reflektiert die 48-jährige Sängerin im Rahmen der „Spotify Anniversaries“ über die Entstehung ihres erfolgreichsten Albums, erzählt bis dato unbekannte Geschichten zur Entstehung eben jenes.

Für Fans von Shakira also ein absoluter Leckerbissen. Und der Song vielleicht der nächste große Hit der Sängerin? Wir sind gespannt.