Ende von „Sex and the City“ empört Fans: „Wie können sie es wagen?“

Nach sechs Staffeln, zwei Filmen und einem Spin-Off geht „Sex and The City“ nach Jahrzehnten endgültig zu Ende.

Das Revival „And Just Like That…“ konnte den Erfolg der Originalserie nicht erreichen. Nach drei Staffeln wird die Serie abgesetzt, was Fans in Lager der Frustrierten und Erleichterten spaltet.

„Sex and The City“ enttäuscht durch Finale

Seit dem 15. August ist die letzte Folge online. Doch das Finale von „And Just Like That“ enttäuscht viele Zuschauer. Mit unspektakulären Geschichten und fragwürdigen Szenen löst es eine Welle der Enttäuschung aus.

Besonders eine Toilettenszene sorgt laut Kommentaren in einschlägigen Reddit-Foren für Unverständnis und Frust bei der Fangemeinde. In der letzten Episode wird Carrie Bradshaw von ihren Freundinnen verlassen. Sie landet mit neuen Figuren beim Thanksgiving-Dinner.

Fragwürdiger Abschluss für die Kult-Serie

Doch die Charaktere enttäuschen, als einer die Toilette verstopft. Die Nahaufnahme dieser Szene zeigt einen Haufen Fäkalien. Ein Reddit-Nutzer fragt empört: „Warum zum Teufel haben sie das gezeigt?“

Auch Carries Roman endet unromantisch: ohne Happy End und ohne Liebe. Spannend finden Fans das allerdings kaum. Die Serie schließt mit der „Sex and The City“-Titelmelodie, was viele wütend macht. „Wie können sie es WAGEN, zuletzt die ‚SATC‘-Melodie zu verwenden?“, merkt eine Zuschauerin wütend an. Diesen Abschied hatten sich Fans offensichtlich ziemlich anders vorgestellt.

