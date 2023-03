„Sendung mit der Maus“: WDR-Mitarbeiter fassungslos – „Echt jetzt!??!“

„Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!“ So sagte schon immer Colonel John „Hannibal“ Smith in der Kult-Serie „A-Team“. Doch dass es für einen funktionierenden Plan nicht immer gleich eine Truppe Spezialkräfte braucht, zeigt nun die WDR-Kultshow „Die Sendung mit der Maus“. Dort hatten sich nämlich Matti, Martin, Ole und Saskia aus dem „Maus Musikteam“ überlegt, eine Band zu gründen.

Eine Kinderpop-Band, um genau zu sein. Und so machten sich die vier Musikanten auf und überlegten sich, wie man denn so eine Band aus der Taufe heben könne. Natürlich stets begleitet von der WDR-Show „Die Sendung mit der Maus“. Da ging es um die Frage nach dem richtigen Namen, das Schreiben von eigenen Songs, die Entstehung von Musikvideos und das erste eigene Konzert.

„Die Maus“-Liveband kommt auf die große Bühne

Bereits neun Folgen des „MausLive Band-Experiments“ sind bereits erschienen und nun steht auch schon das erste Konzert der „KlickKlicks“, so der Name der neu gegründeten Maus-Band auf dem Programm. Für Bandmitglied Ole Löding kaum zu glauben.

Das ist die Maus:

„Die Sendung mit der Maus“ ist seit 1971 fester Bestandteil im TV-Programm von ARD und WDR. Sie gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Noch immer ungeklärt ist auch nach über 50 Jahren die Frage, welches Geschlecht die Maus eigentlich hat. In der Süddeutschen Zeitung hieß es vor zwei Jahren, die Maus empfinde sich als männlich und weiblich. Sie sei also nicht-binär.

„Echt jetzt!??! Echt jetzt!!!! Gebäude 9. DAS Gebäude 9… Ausverkauft. Restlos. Wir sind sprachlos. Danke“, schreibt der Musiker dezent fassungslos bei Twitter, als klar war, dass das erste Konzert der „KlickKlicks“ direkt ein riesiger Erfolg werden würde.

Schließlich gehört das „Gebäude 9“ zu den legendärsten Clubs Kölns. Sogar Pete Doherty, der Gründer der „Babyshambles“ und „Libertines“ sollte hier spielen. Man darf also gespannt sein, was sich Matti, Martin, Ole und Saskia so für den kommenden Sonntag (26. März 2023) ausgedacht haben. Dann spielen die „KlickKlicks“ ab 15 Uhr im „Gebäude 9“. Einlass ist übrigens schon um 14 Uhr. Ob die Maus dann auch dabei ist? Wir werden sehen.