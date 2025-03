Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im März 2025 in der ARD

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2025 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2025 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Tatort im März 2025

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im März:

9. März: „Colonius“ (2025), Köln

16. März: „Borowski und das Haupt der Medusa“ (2025), Kiel

23. März: „Die große Angst“ (2025), Schwarzwald

30. März: „Abstellgleis“ (2025), Dortmund

Tatort am 9. März – „Colonius“

Techno, Ekstase und exzessive Nächte – in den 1990ern waren Christian, Meike und René fester Bestandteil der pulsierenden Clubszene. Ihre legendärsten Partys feierten sie über den Dächern Kölns im berüchtigten „Colonius“. Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit sich ihre Wege zuletzt kreuzten. Erst die Beerdigung der einst gefeierten DJane „Angelheart“ bringt sie nun wieder zusammen. Doch kurz nach der Trauerfeier wird der frühere Szene-Fotograf Alex Schmitz brutal ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Auch er gehörte zum engen Kreis der „Colonius“-Stammgäste – wurde ihm seine Vergangenheit zum Verhängnis? Die Ermittler Ballauf und Schenk stoßen online auf eine Spur, die zu seinen alten Weggefährten führt. Auch Christians Tochter Svenja gerät in den Fokus, denn ihre Mutter Gina verschwand nach einer durchfeierten Nacht vor Jahren spurlos.

Tatort am 16. März – „Borowski und das Haupt der Medusa“

Nur noch wenige Tage bis zu ihrer gemeinsamen Reise – doch dazu kommt es nicht. Eleonore Frost hat große Pläne, als ihr Sohn Robert sie erwürgt, um seinem vermeintlichen Martyrium zu entkommen. Gleichzeitig zählt Kommissar Borowski die Tage bis zu seiner Pensionierung. Beim Besuch des Bürgeramts fällt ihm ein Foto ins Auge: ein düsteres Haus, das in ihm eine unheilvolle Erinnerung weckt. Schon als Kind hat er sich auf dem Schulweg davor gefürchtet. Als sich im Bürgeramt merkwürdige Todesfälle häufen, folgt Borowski seiner Intuition und sucht das unheimliche Gebäude auf. Eine Nachbarin behauptet, Mutter und Sohn seien verreist, doch Borowski spürt, dass etwas nicht stimmt – und steht dem Mörder womöglich näher, als ihm lieb ist.

Dank einer alarmierten Polizeistreife entkommt Borowski knapp dem Tod. Überzeugt, dass sich hier ein dunkler Fall verbirgt, zieht er Mila Sahin ins Vertrauen: Drei Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Während Robert Frost in seinem neuen Versteck untertaucht, hackt er sich in den Polizeirechner, um Borowskis nächste Schritte zu verfolgen. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem sich die Kieler Ermittler in einen düsteren Gothic-Noir-Krimi verstrickt sehen. Doch Borowski bleibt nicht viel Zeit – in vier Tagen endet seine Karriere.

Tatort am 23. März – „Die große Angst“

Ein tödlicher Vorfall in einer Seilbahngondel, ein flüchtendes Paar im Schwarzwald und eine aufgeheizte Stimmung in der Bevölkerung: Franziska Tobler und Friedemann Berg stehen vor einem rätselhaften Fall, bei dem weder das Motiv klar ist noch die Zeit auf ihrer Seite. In Tatort: Die große Angst, inszeniert von Christina Ebelt, spielen Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner die Ermittler, während Pina Bergemann und Benjamin Lillie in den zentralen Episodenrollen zu sehen sind. Alles beginnt an einem drückend heißen Tag: Die schwangere Nina und ihr Mann Sven betreten gestresst eine Seilbahngondel, die sie ins Tal bringen soll. Doch während der Fahrt eskaliert ein Streit mit einem Mitfahrer – ein Gerangel bricht aus. Als die Gondel ankommt, ist der Mann tot.

Die Zeugen belasten Nina und Sven, doch das Paar nutzt die erste Gelegenheit zur Flucht. Während die Ermittler fieberhaft nach ihnen suchen, bleibt die Frage: War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Die Ungewissheit macht die Fahndung noch gefährlicher, denn niemand kann einschätzen, wie unberechenbar die beiden wirklich sind. Zugleich wächst die Angst in der Bevölkerung – und mit ihr die Gefahr, dass die öffentliche Fahndung in eine Hetzjagd umschlägt. Tobler und Berg müssen nicht nur einen Mordfall aufklären, sondern auch verhindern, dass die Situation völlig außer Kontrolle gerät.

Tatort am 30. März – „Abstellgleis“

Ira Klasnic (Alessija Lause) bittet Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Peter Faber (Jörg Hartmann), einen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht aufzuklären. Doch schon bald zeigt sich, dass der Fall weit mehr als nur ein tragisches Versehen sein könnte. Das Opfer, Angela Herrig, war die Ex-Freundin von Lorik Duka (Kasem Hoxha), einem mutmaßlichen Clan-Mitglied. Wollte er sich an ihr rächen? Laut Dr. Greta Leitners (Sybille J. Schedwill) Obduktionsbericht wurde Angela mit voller Wucht frontal erfasst – ein gezielter Angriff?

